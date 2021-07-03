منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يدخل معسكرا داخليا استعدادا لبطولة أوكرانيا الدولية

قرعة المونديال تسحب الخميس القادم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية غدا معسكرا داخليا يقام خلال الفترة من 5 وحتى 18 يوليو الجاري بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر قبل السفر الى المعسكر الخارجي والمشاركة في بطولة أوكرانيا الودية الدولية التي ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 26 يوليو الجاري والتي ستشهد مشاركة نخبة من المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 19 وحتى 29 اغسطس القادم بمشاركة 13 دولة

وقد حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثامن من الشهر الجاري موعدا لإجراء قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في العاصمة السويسرية زيورخ وتحض البطولة بمشاركة 13 دولة وهي السلطنة والامارات واليابان والسنغال وموزمبيق وأمريكا والسلفادور وتاهيتي واسبانيا والبرتغال واوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا الدولة المستضيفة .

وكان منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية شارك مؤخرا في البطولة الودية الدولية التي نظمها الاتحاد الاماراتي لكرة القدم بمشاركة منتخبنا والامارات والسنغال واستطاع منتخبنا ان يحل في المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي البطل ونال المنتخب الاماراتي المركز الثالث، حيث خاض منتخبنا في البطولة 4 مباريات في الدورين الاول والثاني تعرض لخسارتين في الدور الاول؛ الاولى كانت مع المنتخب السنغال بنتيجة 2/3 وبعدها خسر من الامارات 1/2 في مباريات الذهاب الا انه تمكن من رد اعتباره بالفوز على السنغال 6/5 وعلى الامارات 7/ 6 في الإياب.

وسيكون هذا المعسكر الداخلي ببوشر محطة مهمة امام الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي من اجل تصحيح مسار المنتخب ومعالجة نقاط الضعف التي وقع فيها خلال المشاركة في البطولة الودية بدبي حتى يتم تلافيها والتركيز بشكل اكبر على الظهور بمستوى مشرف في البطولة الدولية بأوكرانيا والتي بلاشك سيكون لها الاثر البالغ في مسير المنتخب من اجل الاحتكاك وكسب مزيد من الخبرة كونها تشهد نخبة من المنتخبات المتأهلة إلى المونديال .

وقد اختار المدرب طالب بن هلال 13 لاعبا لدخول في المعسكر الداخلي وهم : خالد بن خميس العريمي و يحيى بن مبيوع العريمي و منذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي و جلال بن خميس السناني و عبدالله بن مسعود الصوطي و نوح بن سالم الزدجالي وامجد بن عبدالله الحمداني ويونس بن خميس العويسي و عيد بن عبدالله الفارسي و حمود بن ناصر الطوقي و سعيد بن علي الفارسي وسالم بن محمد العريمي .

اما باقي الجهاز الفني والاداري يتكون من نبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب ويوسف بن عبيد خطيب مدرب حراس المرمى وماجد بن محمد الوردي أخصائي علاج طبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول مهمات.