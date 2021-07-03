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الدنمارك تبلغ نصف نهائي "يورو 2020"

تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 يوم السبت في دور الثمانية. الدنمارك تبلغ نصف نهائي "يورو 2020"تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2020" بفوزه على نظيره التشيكي 2 -1 يوم السبت في دور الثمانية. وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة الخامسة ثم أضاف كاسبر دولبرغ الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 42 ورد باتريك تشيك بهدف للمنتخب التشيكي في الدقيقة 48. ورفع تشيك رصيده إلى خمسة أهداف ليقتسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويلتقي المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي تقام في وقت لاحق.

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