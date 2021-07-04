فـي الدورة الانتخابية للاتحادات الرياضية: عبدالحكيم الغيلاني يدخل سباق الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة مع إغلاق باب المترشحين

إعلان القوائم النهائية للمترشحين لاتحادات اليد والطائرة والسباحة وألعاب القوى

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

اغلقت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم ظهر امس باب الترشح لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة “2021ـ 2025 “ وقد شهد يوم امس دخول مرشح ثالث للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد بدخول المترشح عبدالحكيم بن عبدالله بن سالم الغيلاني الذي قدم اوراق ترشحة لمنصب رئيس مجلس ادارة الاتحاد مرشحا عن نادي الوحدة وبدخول الغيلاني تكون المنافسة ثلاثية على منصب الرئيس بين كل من سالم بن سعيد الوهيبي الرئيس الحالي للاتحاد والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد .

كما شهد يوم امس ايضا تقدم مرشح واحد لمنصب عضوية الاتحاد وهو عبدالعزيز بن نصيب بن مبارك العريمي وسوف يتم إعلان القوائم النهائية للمترشحين يوم 14 يوليو الحالي قبل أن يتم ارسالها الى الاندية والاتحادين الاسيوي والدولي ووزارة الثقافة والرياضة والشباب فيما تجري الانتخابات يوم 28 اغسطس القادم .

ومع اغلاق باب الترشح يرتفع عدد المترشحين الى 28 مترشحا، حيث تقدم كل من سالم بن سعيد الوهيبي والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي وعبدالحكيم بن عبدالله بن سالم الغيلاني لمنصب الرئيس ، والدكتور خالد بن حمد الغيلاني ومحسن بن حمد المسروري لمنصب نائب الرئيس، وتقدم لعضوية المجلس كل من حمود بن بخيت العطابي، إبراهيم بن مبارك الحوسني، عبدالعزيز بن موسى الخروصي، ماجد بن خلفان الصالحي، ابراهيم بن مراد البلوشي، أحمد بن علي السليماني، علي بن محمد العجمي، داود بن سالم آل جمعة، ابراهيم بن مبارك العلوي، ناصر بن سالم الهدابي، محمد بن سلوم الشكيري ، قتيبة بن سعيد الغيلاني، أحمد بن عبدالقادر الحداد ، خالد بن سعيد المظفر، خالد بن سالم المديلوي ، خميس بن عبيد القطيطي، عبدالله بن محمد الجابري، الدكتور سعود بن علي المرهوبي ،عبدالله بن علي الكمزاري، أحمد بن عبدالله الخنجي، وعبدالعزيز بن نصيب العريمي ولمنصب عضوية المرأة كل من المكرمة لجينة بنت محسن الزعابي، فاطمة بنت ابراهيم الفزارية .

القائمة النهائية للسباحة

واعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني للسباحة القائمة النهائية للمترشحين لمجلس ادارةالاتحاد للدورة الانتخابية (2021 ـ 2024 ) حيث ترشح لمنصب رئيس الاتحاد كل من طه بن سليمان الكشري و ناصر بن سعيد العلوي وفاز بمنصب نائب الرئيس بالتزكية طارق بن سالم الهاشمي وفاز بمنصب الامين العام بالتزكية مال الله بن مبروك بن سنجور البوسعيدي وفاز بمنصب امين الصندوق بالتزكية سالم بن محمد بن سالم الحسني وتقدمت 5 مترشحات للمنافسة على منصب عضو ( المقعد النسائي الالزامي ) وهن الدكتورة زهرة بنت ناصر الحجرية ومديحة بنت سعيد السليمانية وفتحية بنت سعيد بن حمدان السعيدية و رقية بنت محمد بن حمدان الحبسية و عزةبنت عامر بن خلفان الحبسية وفي منصب عضو مجلس الادارة تقدم 7 مترشحين وهم احمد بن محمد الحكيم و سعيد بن مسعود المطروشي و محمد بن سيف الكيومي وابراهيم بن سيف الوهيبي و احمد بن علي المرهون و عبدالله بن بريك المعمري و علي بن خلف الشيدي .

اتحاد الطائرة

وبعد تمحيص ومراجعة طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطائرة في دورته الثانية عشرة للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤م ، أعلنت اللجنة المكلفة باستقبال طلبات الترشح وإدارة الانتخابات بأنه لم يردها من لجنة الاستئناف والطعون الانتخابية أي طعون أو اعتراضات خلال الفترة الزمنية المحددة للطعون والاعتراضات وفق لائحة الانتخابات التي أعلنها الاتحاد في وقت سابق، بذلك تكون جميع طلبات الترشح صحيحة ومستوفية الشروط.

وقد أعلنت اللجنة القائمة النهائية للمترشحين الذين بلغ عددهم ١٦ متقدماً يتنافسون للوصول لعضوية المجلس، حيث يتنافس لرئاسة مجلس الإدارة كل من الدكتور حمود بن درويش بن سالم الحسني وذلك عن نادي السيب والدكتور عامر بن حميد بن عبدالله الطوقي عن نادي الكامل والوافي والمهندس إبراهيم بن عبدا لله بن عبدالرحيم المقبالي عن نادي صحار.

فيما يتنافس لمنصب نائب الرئيس كل من عبدالله بن علي بن مبارك المقدم وذلك عن نادي ظفار وسالم بن مبارك بن سالم الجابري عن نادي مجيس .

ويتنافس لمنصب أمين السر العام كلاً من راشد بن مبارك بن حمد الحمداني وذلك عن نادي الشباب ومحمد بن عيد بن محمد الهاشمي عن نادي البشائر.

وتقدم لمنصب أمين الصندوق قيس بن حامد بن حمدان السعيد عن نادي عمان وهو الوحيد الذي تقدم لهذا المنصب بدون منافس وبذلك يصل لعضوية المجلس بالتزكية.

كذلك هو الحال مع منصب المرأة الإلزامي حيث لم يتقدم للتنافس لهذا المنصب سوى سعادة بنت سعيد بن سالم العزرية وهي المرأة الوحيدة التي تقدمت لهذا المنصب وبذلك تصل لعضوية المجلس بالتزكية .

فيما تقدم للمنافسة على عضوية المجلس كل من صالح بن ناصربن ابراهيم الزدجالي وذلك عن نادي الخابورة والمهندس خالد بن محمد بن هلال العريمي عن نادي العروبة والحكم الدولي رشيد بن سالم بن مبارك مغراب عن نادي الاتحاد وسالم بن سعيد بن محمد البلوشي عن نادي قريات ومحمد بن سالم بن محمد الوهيبي عن نادي أهلي سداب ومحمد بن أحمد بن سعيد قطن عن نادي النصر وأخيراً عيسى بن عبدالله بن أحمد البلوشي عن نادي السلام. وسوف تنتخب الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق ٥ أغسطس ٢٠٢١م الساعة ١١ صباحاً بفندق سيتي سيزن بالخوير عدد ٧ أعضاء لعضوية المجلس بعد تزكية أمين الصندوق ومنصب المرأة الإلزامي ليصبح العدد الإجمالي ٩ أعضاء .

القائمة النهائية لليد

اعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة اليد عن القائمة النهائية للمترشحين لمجلس ادارة الاتحاد للدورة الانتخابية “2021ـ 2024 “ ففي منصب الرئيس تقدم مرشحان هما : الدكتور سعيد بن احمد الشحري والقبطان سعيد بن سالم البوسعيدي وفي منصب نائب الرئيس العميد طيار متقاعد جميل بن سريد الحسني والدكتور عبدالرحمن بن سالم القاسمي و في منصب الامين العام موسى بن خميس البلوشي و طه بن حسين الرئيسي و في منصب امين الصندوق خليفة بن حمد البريكي و علي بن حميد العلوي وفي منصب عضو ( المقعد النسائي الالزامي ) تقدمت كل من عبير بنت عيسى الزدجالية وردينة بنت عامر الحجرية وفي منصب عضو مجلس الادارة تقدم 8 مترشحين وهم محمد بن سليمان الظهوري و توفيق بن عبدالغني بيت مستهيل و احمد بن راشد البدري و يعقوب بن يوسف القاسمي و نصر بن حمد الحسني و عبدالله بن خميس الفارسي و محمد بن سالم العلوي و عمر بن محمد البلوشي .كما أعلنت لجنة الاندية الاعضاء التي يحق لها حضور اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة، حيث بلغ عددها 26 ناديا .

ألعاب القوى

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الاتحاد العماني لالعاب القوي عن القائمة النهائية ة للمترشحين لمجلس ادارةالاتحاد، حيث تقدم 4 مترشحين للمنافسة على منصب رئيس الاتحاد وهم جهاد بن عبدالله الشيخ وسالم بن سعيد العمري وعادل بن خادم الزرعي ومحمد بن خلفان العاصمي وفي منصب نائب الرئيس مترشحين وهم سعيد بن سيف الهادي و علي بن عبدالله المرزوقي وفاز بمنصب الامين العام بالتزكية اسعد بن حمود الحوسني وفاز بمنصب امين الصندوق بالتزكية حمدان بن حماد البوشري و في منصب عضو ( المقعد النسائي الالزامي ) تقدمت كل من خولة بنت راشد الرواحية وعائشة بنت عبدالله الجابرية وفي منصب عضو مجلس الادارة كل من احمد بن سالم باعبود واحمد بن عبدالله الظهوري وحمود بن سيف الشبيبي وخلفان بن حمد الوائلي وعبدالله بن سعيد السعيدي و محمد بن صالح البلوشي ومحمد بن طالب البلوشي وهادي بن مسلم العلوي .