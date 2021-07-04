ترينكاو إلى ولفرهامبتون معارًا لموسم واحد من برشلونة

مدريد – أ.ف.ب: أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم عن إعارة مهاجمه البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو لمدة موسم واحد الى ولفرهامبتون الانجليزي حتى 30 يونيو 2022، مع خيار الشراء.

ضم برشلونة ترينكاو (21 عامًا) الى صفوفه منذ قرابة العام من براجا مقابل 31 مليون يورو (36,7 مليون دولار)، الا ان اللاعب عانى من اصابات حدّت من تألقه.

خاض في موسم 2020-2021 43 مباراة مع النادي الكاتالوني في جميع المسابقات، شارك اساسيًا في 10 منها فقط، وسجل خلالها ثلاثة اهداف اضافة الى تمريرتين حاسمتين.

شارك بديلا في مباراتي الدور ثمن النهائي ضد باريس سان جرمان الفرنسي عندما ودع برشلونة منافسات دوري ابطال اوروبا.

شارك ترينكاو في ست مباريات دولية مع البرتغال، الا انه لم يتم استدعاؤه الى بطولة كأس أوروبا التي خرج منها منتخب بلاده حامل اللقب من الدور ثمن النهائي ضد بلجيكا.

سيلعب في ولفرهامبتون مع فريق مدجج باللاعبين البرتغاليين، حيث لحق ايضًا بمواطنه نيسلون سيميدو الذي انتقل من برشلونة الى “الذئاب” العام الماضي مقابل 30 مليون يورو، رغم رحيل المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو للاشراف على توتنهام اعتبارًا من مطلع الموسم المقبل. حدد برشلونة ان ولفرهامبتون سيدفع راتب ترينكاو كاملا. في محاولة لخفض الديون المتزايدة، قام برشلونة بإنهاء عقد لاعب الوسط البرازيلي ماثيوش فرنانديش الذي كان مرتبطًا بالنادي الكاتالوني حتى عام 2025.