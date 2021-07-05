في جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن يظفر بالسباق الثالث توالياً ويبتعد في الصدارة

في الرياضة 5 يوليو,2021

سبيلبرج – أ.ف.ب: حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستاين فوزه الثالث تواليا عندما أحرز المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة ريد بول سبيلبرج النمسوية، معززا صدارته في الترتيب العام أمام سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

على أرض الفريق النمسوي والحلبة التي تحمل اسم نفس الشركة المالكة له في سبلبرج بالنمسا، حقق “ماد ماكس” الفوز الخامس عشر في مسيرته، والخامس له خلال تسع مراحل حتى الآن هذا الموسم، متقدما على سائقي مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس وماكلارين البريطاني لاندو نوريس، فيما حل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، رابعاً.

وقال فيرستابن الذي فاز بسهولة الأسبوع الماضي بجائزة ستيريا الكبرى على الحلبة ذاتها “كانت السيارة خيالية، إنه عمل رائع للفريق بأكمله للوصول إلى هذا المستوى. لقد كانا أسبوعان رائعين”.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها فيرستابن في الفوز بثلاث سباقات متتالية بعدما حقق فوزين متتاليين للمرة الأولى الأحد الماضي في جائزة ستيريا، وساهم بالتالي في تحقيق فريقه ريد بول لخمسة انتصارات متتالية للمرة الأولى منذ عام 2013، العام الذي حقق فيه ثنائية اللقب العالمي للسائقين والصانعين.

وتوج فبرستابن بسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة الخامسة من بطولة العالم، وزميله بيريس بسباق جائزة أذربيجان، المرحلة السادسة، قبل أن يكسب فيرستابن المراحل السابعة والثامنة والتاسعة في فرنسا وستيريا والنمسا.

كما هي المرة الرابعة التي يتوج فيها فيرستابن على حلبة سبيلبرغ بعد عامي 2018 و2019. وقبل سباق جائزة بريطانيا الكبرى في غضون أسبوعين، وسع الهولندي البالغ 23 عاماً الفارق من 18 إلى 32 نقطة حالياً على هاميلتون (36 عاماً) في الترتيب العام.

ومع بقاء 14 سباقاً، بات فريق ريدل بول ونجمه الهولندي يمتلكان أفضلية كبيرة، سواء من الناحية الحسابية، أو من حيث الأداء أمام فريق مرسيدس الذي تستعصي عليه الحلول. وبالتالي، في سن الثالثة والعشرين، فرض فيرستابن نفسه المعادلة الأصعب هذا العام ومرشحاً بقوة للفوز بلقب عالمي أوّل وإنهاء هيمنة مرسيدس وهاميلتون على البطولة منذ عام 2014 (فاز الألماني نيكو روزبرغ باللقب عام 2016).

في المقابل، فشل هاميلتون في الفوز في خمسة سباقات متتالية للمرة الأولى منذ عام 2016 عندما انهى موسمه دون أن يحرز لقب بطولة العالم. آنذاك، أحرز زميله الألماني نيكو روزبرغ اللقب.

وبات هاميلتون الساعي إلى ترسيخ اسمه في تاريخ البطولة في 2021 بلقب ثامن لفك ارتباطه مع الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر، مطالبا بتحقيق نتائج أفضل في المراحل المتبقية لتفادي تكرار سيناريو عام 2016.

ورغم أن هاميلتون احتل المركز الثاني لفترة طويلة في السباق الأحد، لم يكن قادراً على تشكيل قلق على فيرستابن الذي كان أول المنطلقين وحقق أيضاً أسرع لفة في السباق.