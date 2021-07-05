روما يعير مهاجمه الدولي التركي أوندر إلى مرسيليا

روما – أ.ف.ب: انتقل مهاجم المنتخب التركي لكرة القدم دجنغيز أوندر من روما الإيطالي إلى مرسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع إمكانية الشراء، بحسب ما أعلن الناديان.

وقال روما في بيان إن “عقد الإعارة لمدة عام حتى 30 (حزيران) يونيو 2022 يتضمن إمكانية دفع مبلغ إضافي أقصاه 500 ألف يورو بناء على عوامل رياضية معينة”. وأضاف أن الاتفاق ينص على “إلزامية الشراء النهائي بقيمة 8,4 مليون يورو”، موضحاً أن فريق العاصمة سيحصل أيضاً على 20% من قيمة بيع مستقبلية للاعب إلى فريق آخر.

ويلعب الدولي التركي (32 مباراة دولية، 9 أهداف) الذي حقق نتائج كارثية مع منتخب بلاده في كأس أوروبا المقامة حالياً (ثلاث هزائم في ثلاث مباريات)، في روما منذ عام 2017، لكن تمت إعارته الموسم الماضي إلى ليستر سيتي، حيث لعب مباريات قليلة في الدوري الإنجليزي (9 مباريات، بينها واحدة أساسياً، دون أن يسجل أي هدف”.

من جهته، كتب مرسيليا على موقعه الرسمي “دجنغيز أوندر يلعب في مراكز عدة، هو جناح ديناميكي وتقني ومهاري مع قدرة هجومية رائعة. مؤهلاته جعلته أحد أبرز المواهب التركية التي ستمكنه، بمجرد الانسجام مع لاعبينا، على فرض نفسه في التشكيلة الأساسية للمدرب (الارجنتيني) خورخي سامباولي”.

وبات أوندر ثالث لاعب يتعاقد معه مرسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد الجناح الأميركي الشاب كونراد دي لا فوينتي على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني ولاعب وسط فلامنجو البرازيلي جيرسون لمدة خمس سنوات. وحصل مرسيليا نهائياً على خدمات مدافع بوروسيا دورتموند الألماني الشاب الأرجنتيني ليوناردو باليردي (22 عاما) بعدما لعب معه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.