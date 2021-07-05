القائمة النهائية لانتخابات الهوكي تزكي الرئيس وأميني السر والصندوق

اعلنت اللجنة المكلفة بادارة انتخابات الاتحاد العماني للهوكي عن القائمة النهائية للمترشحين للدورة الانتخابية 2021 – 2024 بعد عملية الفرز من قبل اللجنة والاطلاع على كافة المستندات والاشتراطات اللازمة للمترشحين لمختلف المناصب.

وجاءت القائمة النهائية بتزكية الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيسا للاتحاد العماني للهوكي للدورة القادمة من نادي اهلي سداب وذلك لعدم وجود منافسة له على هذا المنصب وضمت القائمة في منصب نائب الرئيس كلا من ربيع بن محمد النوفلي ممثل نادي صحار وسلمان بن احمد السلطاني من نادي بوشر ومدين بن احمد بيت حبطة من نادي النصر وتم تزكية كل من امين السر الدكتور خميس بن سالم الرحبي من نادي قريات وزهير بن محمد العجمي امينا للصندوق من نادي مسقط.

وتتنافس ثلاثة اسماء نسائية على منصب مقعد المرأة وهن امينة بنت عبدالكريم البلوشية من نادي السلام وحنان بنت سليمان الحراصية من نادي بوشر ورقية بنت ناصر المسكرية من نادي قريات وفي منصب عضو المجلس خمسة اسماء؛ هي احمد بن عبدالله اليافعي من نادي صلالة وثاني بن سهيم الوهيبي من نادي السيب وسعيد بن خلفان المعمري من نادي السلام وعبدالله بن محمد الحمداني من نادي نزوى والشيخ مبارك بن محمد مقدم من نادي ظفار.

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