إقبال كبير للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة الزبير الدولية لناشئي الشطرنج

شهدت النسخة الثانية من بطولة الزبير الدولية لناشئي الشطرنج تحت 16 سنة إقبالاً كبيراً من قبل المشاركين من كافة الجنسيات، بعد فتح باب التسجيل مؤخراً لهذه البطولة التي ستنطلق من 11 إلى 14 يوليو الحالي، حيث وصل عدد المشاركين حتى الآن إلى أكثر من 50 مشاركا، علماً أن التسجيل مستمر لغاية 10 يوليو 2021م.

وتأتي هذه البطولة في إطار تبني مؤسسة الزبير لمناشط اللجنة العُمانية للشطرنج من أجل الاهتمام بمواهب الشباب وتنميتها وتعزيز قدراتهم في لعبة الشطرنج، وذلك من خلال احتكاكهم ومشاركتهم في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، إضافة إلى تعزيز ثقافة المنافسة لديهم، ودعم طموحهم لبذل المزيد من الجهد من خلال مشاركتهم في مثل هذه المسابقات. ولقد تم اعتماد وتنفيذ هذه البطولة افتراضيا عبر موقع lichess.org مراعاة للظروف الصحية السائدة، ويجب على اللاعبين الراغبين بالاشتراك في البطولة أن يكون لديهم حساب على موقع (lichess.org، على أن تتم مراقبة جميع لاعبي المرحلة النهائية عبر منصة “Zoom” وللراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط: https://forms.gle/McGTAcr5zcS7AqEL8 .

ولقد جاء نظام البطولة وفقا للوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج لبطولات الأنترنت عن بعد ، وسيتم تزويج مقابلات اللاعبين بواسطة برنامج سويس مانجر، وسيتم لعب (9) جولات وفق النظام السويسري، بمنح كل لاعب 5 دقائق مع إضافة ثانيتين بعد كل نقلة في مرحلة التصفيات، بحيث يتأهل للنهائيات أفضل 40 لاعبا.

وحول انطلاق النسخة الثانية من البطولة الأسبوع القادم، قال هلال بن عمر السيابي، رئيس الخدمات المؤسسية لمؤسسة الزبير: ” نحن سعداء فعلاً بالإقبال الكبير على المشاركة في النسخة الثانية من البطولة، الأمر الذي يعتبر مؤشراً إيجابياً على انتشار لعبة الشطرنج وسط شرائح مجتمعية أكبر. نهدف في مؤسسة الزبير إلى دعم المواهب الشابة في لعبة الشطرنج وخصوصا مخرجات مراكز الزبير للشطرنج، لنساهم في رفع روح المنافسة والحماس وتوعية الشباب بأهمية هذه الأنشطة في تعزيز الإلتزام ورفع معدل الذكاء لديهم، مشيرا بأن هذا الدعم يأتي في إطار استراتيجية مؤسسة الزبير في تبني العديد من المبادرات الرياضية والثقافية والمجتمعية في سبيل خدمة المجتمع المحلي وذلك من خلال شركاتها مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه قال أحمد بن درويش البلوشي، رئيس اللجنة العمانية للشطرنج:” تأتي هذه البطولة استكمالا لجهود التعاون مع مؤسسة الزبير من أجل إكتشاف مجموعة من المواهب العمانية الشابة في لعبة الشطرنج القادرة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والخارجية، ونؤكد على أن باب المشاركة مفتوح لجميع اللاعبين واللاعبات من كافة الجنسيات، ونتطلع إلى تحقيق اللاعبين العمانيين المشاركين الاستفادة المرجوة من هذه المسابقة وتحقيق نتائج متقدمة “.

يذكر أن النسخة الأولى من هذه البطولة شهدت مشاركة ما يقارب 60 لاعباً ولاعبة من 6 دول (سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، الجمهورية اليمنية، الهند، باكستان )، بينهم 23 مصنفا دولياً وتقدمهم اللاعب الهندي الدولي ايربري ارمسترونغ بتصنيف 1551، ولاعب منتخبنا الوطني للناشئين حمود البوسعيدي بتصنيف 1453، ولاعب منتخب قطر عرفان محمد بتصنيف 1255.

علما بأن مراكز الزبير للشطرنج تنتشر في مختلف محافظات السلطنة ويصل عددها حالياً إلى 10 مراكز تتواجد في محافظات الظاهرة، الداخلية، شمال وجنوب الباطنة، مسقط، مسندم، جنوب الشرقية، ظفار، البريمي، والدقم.