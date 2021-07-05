منتخبنا للقدم الشاطئية يبدأ مرحلة جديدة من الإعداد لكأس العالم

عد تحديد الدول المشاركة..

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

اعلن مساء أمس عن المنتخبات المشاركة في البطولة الودية الدولية الشاطئية التي ستقام في اوكرانيا خلال الفترة من 20 وحتى 26 يوليو الجاري وبمشاركة منتخبنا الوطني المتأهل الى نهائيات كأس العالم القادمة والتي ستقام في روسيا خلال الفترة من 19 وحتى 29 اغسطس القادم بمشاركة 13 دولة وتضم القائمة المشاركة في البطولة الدولية 4 منتخبات؛ هي منتخبات أوكرانيا مستضيفة البطولة ومنتخب السلطنة ومنتخب الإمارات ومنتخب تركيا .

وقد بدأ أمس منتخبنا الوطني برنامج اعداده بعد محطته الاخيرة والتي قضاها في امارة دبي في البطولة الودية مع منتخبات السنغال والامارات والتي خرج منها بالمركز الثاني ليدخل يوم أمس في اولى حصصه التدريبية من خلال معسكره الداخلي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر على الملعب الرملي بقيادة المدرب طالب هلال وبقية أعضاء الجهاز الفني والاداري .

تدريبات مكثفة

وقال نبيل البلوشي مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية : يستمر المعسكر الحالي حتى 18 يوليو الجاري ونسعى من خلاله الى تكملة الخطط والحصص التدريبية المقررة للمنتخب قبل الدخول في غمار البطولة الدولية، كما أن للمعسكر جانب آخر في الوقوف على مستويات اللاعبين بعد معسكر دبي والذي استطاع ان يخرج المدرب منه بتقييم ناجح من الناحية الفنية وهذا بحد ذاته انجاز وكسب ثقة لكل لاعب بعد فترة التوقف الطويلة الماضية لهذا سيكون للمعسكر انطلاقة اخرى للبطولة الدولية والتي ستأتي تمهيدا للبطولة العالمية في اغسطس القادم ان شاء الله، كما سيركز المدرب على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين من أجل خوض المباريات المنتظرة في البطولة الدولية الودية القادمة .

قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي

وتضم قائمة اللاعبين في المعسكر الداخلي 13 لاعبا هم : خالد بن خميس العريمي و يحيى بن مبيوع العريمي و منذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي و جلال بن خميس السناني و عبدالله بن مسعود الصوطي و نوح بن سالم الزدجالي وامجد بن عبدالله الحمداني ويونس بن خميس العويسي و عيد بن عبدالله الفارسي و حمود بن ناصر الطوقي و سعيد بن علي الفارسي وسالم بن محمد العريمي .