ذي يزن بن هيثم يوجه بدعم ميادين الهجن بالمحافظات البالغ عددها 43 ميدانا

■■ وجه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بتقديم الدعم لميادين سباقات الهجن بمحافظات السلطنة والتي تنتشر في مختلف الولايات وتشهد الكثير من المنافسة والمشاركة من مختلف ابناء السلطنة نظير الاهتمام الكبير الذي تلقاه رياضة الاباء والاجداد والحرص على هذا الموروث واستمراريته. ■ ■

وبهذه المناسبة ثمن الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن التوجيه المقدم من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم ال سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب حول دعم ميادين سباقات الهجن بمحافظات السلطنة المختلفة والبالغ عددها 43 ميدانا موضحا بان مجلس ادارة الاتحاد العماني لسباقات الهجن يعرب عن بالغ الشكر ووافر الامتنان على توجيهات سموه الكريمة التي تأتي حفاظا على هذا الموروث الحضاري واستمرارا للدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة باعتباره موردا اقتصاديا مهما لجميع العاملين في هذا القطاع الرياضي الاصيل.

وقال رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن ان دعم وترسيخ السباقات و المحافظة عليها باعتبارها معلما من معالم تراثنا العربي الأصيل وكذلك الاهتمام بفئة كبيرة من المواطنين المتعاملين مع هذه الرياضة وتحقيق الفائدة الذاتية لهم ولفئات أخرى من المجتمع على علاقة بتربية الإبل أو المشاركة في سباقاتها، وإقامة أنشطة وفعاليات للهجن بجميع محافظات السلطنة ويقوم الاتحاد بإعداد برامج موسم السباقات في محافظات السلطنة المختلفة منها التنافسي ( الريس ) العرضة والمزاينة والمحالبة من خلال برنامج سنوي.

سعيد الغفيلي: بالغ الشكر ووافر الامتنان على توجيهات سموه الكريمة لدعم قطاع الهجن

واكد الشيخ سعيد الغفيلي بان الاتحاد يقوم بالإشراف على الميادين الرئيسية لسباقات الهجن في السلطنة كما يقوم بحصر الميادين الموجودة في جميع المحافظات والولايات وتقدير تكلفة إنشاء الميادين وصيانة الموجود منها حالياً وذلك في إطار خطة الاتحاد لصيانة ميادين السباق , وفق توفر الامكانيات المالية.

واشار الى ان سباقات الهجن تعد من الرياضات الأصيلة التي مارسها العرب مُنذ القِدم وتوارثها الأجيال حتى يومنا هذا، حيث ما زالت تحظى بعشق الأجداد وامتد هذا العشق إلى الشباب في وقتنا الحاضر، إلا أن هذه الرياضة لا تزال متمسكة بمكانتها وتثير الحماس في نفوس الكبار والصغار في وقتنا الحاضر. ولهذا فإن سباقات الهجن في سلطنة عمان تحظى بشغف خاص كما هو الحال بدول الخليج العربية الأخرى باعتبارها أحد أهم الموروثات الحضارية والثقافية التي ارتبطت تاريخياً بحياة المواطنين منذ القدم، وقد تطور الاهتمام الرسمي والشعبي بها حتى أصبحت مورداً اقتصاديا هاما لكثير من مربي الإبل، وأصبحت هذه السباقات من أهم الرياضات التى أظهرت رواجاً واهتماما من مختلف شرائح المجتمع العماني واكتسبت شعبية كبيرة في حضور العديد والكثير من مشجعي ومحبي هذه السابقات لأنهم يجدون المتعة والإثارة في ميدان السباق.