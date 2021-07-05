انت الان تتابع تفاصيل خبر تجديد ميسي لبرشلونة يتعطل بسبب رابطة الدوري الإسباني 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تجديد ميسي لبرشلونة ، هذا الخبر الذي ينتظر سماعه، مشجعي النادي الكتالوني، قد تعطل مرة أخرى، بسبب أزمة جديدة مع رابطة الدوري الإسباني، فبعد أن فشل برشلونة في التجديد لميسي، حيث قد انتهى عقد ميسي مع برشلونة، بنهاية الشهر الماضي (يونيو)، ظهرت أزمة جديدة، تحول حول تجديد اللاعب للعقد مع الفريق، وجاءت تلك الأزمة، بسبب رابطة الدوري الإسباني، ومن جانب آخر، يعاني النادي، محاولا توفير قيمة العقد الجديد للاعب، بسبب الأزمات التي يمر بها النادي. فأليكم التفاصيل، حول أزمة نادي برشلونة مع رابطة الدوري الإسباني، تلك التي قد تؤثر على تجديد ليونيل ميسي، لنادي برشلونة، عبر سطور هذه المقالة، المقدمة لكم، عبر موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري.

تجديد ميسي لبرشلونة يتعطل:

وذلك بسبب استراتيجية سقف المرتبات، التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني، وقد رفضت الأخيرة الموافقة، على منح النادي الكتالوني أي استثناء، بشأن رفع سقف راتب ليونيل ميسي، حيث كانت تأمل إدارة برشلونة النجاح، في الحصول على استثناء، خاصة بعد اجتماع خوان لابورتا، برئيس الرابطة، عبر وضع بند، تعيين ميسي سفيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، في العقد، ولكن أدت المفاوضات، لرفض رابطة الدوري الإسباني، حيث اكد رئيس الرابطة، أنه لا استثناء، بشأن سقف الرواتب، وجاء ذلك رغم تأكيد الأخير، على تفهمه رغبة النادي، في الإبقاء على لاعبه. جدير بالذكر أيضا، أن النادي الكتالوني، وفي وقت سابق، وبسبب ما يمر به النادي من أزمات مادية، كان يفكر في خفض مرتبات بعض اللاعبين، من أجل توفير أموال لعقد ميسي، ولكن رفض اللاعبين ذلك.

تأثير الاجتماع على برشلونة:

تسببت نتيجة الاجتماع، الذي حضره خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وماتيو ألماني، المدير الفني للنادي، مع خافيير تيباس، بحالة من الحزن، ليس فقط لرئيس النادي، ولمدربه، بل أيضا لدى جماهيره، فيبدو أن تجديد ميسي لبرشلونة سيبوء بالفشل، مما يعني ليس فقط خسارة لاعب هام، بل أيضا التأثير على القيمة التسويقية للنادي. جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تعلن نتائج المفاوضات النهائية، سواء بتجديد اللاعب لعقده، أو رحيله عن النادي الكتالوني، في خلال أسبوع، حيث يتوقع أن يحسم الموقف النهائي للاعب، بعد رجوعه من بطولة كوبا أميركا، التي يشارك فيها مع منتخبه الأرجنتيني. فهل يرحل ميسي؟ أم يتنازل ويخفض من قيمة عقدة، في سبيل استكمال مسيرته، والاعتزال مع برشلونة.