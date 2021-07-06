نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون سبورت الجديد على النايل سات 2021 وطريقة تنزيل القناة على الريسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2021، حيث أعلنت إدارة القناة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تردد القناة الجديد على النايل سات، والذي تم بدء العمل به من بداية شهر يوليو 2021، حيث انتهى العمل بالتردد القديم في نهاية شهر يونيو 2021، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل.

تردد قناة أون سبورت الجديد

وزاد البحث مؤخرا عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد، والتي تعرض مباريات الدوري المصري والعديد من المسابقات ككأس مصر، وبعض المباريات الحصرية، كما إن القناة تعرض العديد من البرامج الرياضية التي يتابعها مئات الآلات من الأشخاص يوميا، ويستغرب البعض أن القناة لا تعمل على التردد القديم، وهذا بسبب أنه تم إغلاق القناة على التردد القديم، ويمكنك معرفة التردد الجديد، فتابع معنا.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

وقد أعلنت القناة عبر تغريدتها عن تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، والذي تم بدء العمل به بدءا من 1 يوليو 2021، وتردد القناة على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي أو عمودي أو V.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ويريد البعض معرفة تطريقة تنزيل القناة على الريسيفر، والتي يمكنك تنزيلها بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية، مع العلم أن الخطوات التي سنشرحها لكم يمكنك تطبيقها في معظم الريسيفرات، وستعمل بإذن الله، فتابع معنا عزيزنا المشاهد:

اضغط على زر الإعدادات الموجود بالريموت settings، وفي بعض الاجهزة الأخرى اضغط على زر menu.

اختر تركيب.

سيطلب منك ادخال كلمة المرور اكتب أربعة أصفار 0000.

بعدها اختر إعدادات الهوائي.

اختر القمر الصناعي نايل سات.

في قائمة الترددات اضغط على زر التركيب.

ستظهر لك قائمة تردد جديد ادخل كافة البيانات الخاصة بالتردد (التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل التصحيح).

اضغط على exit، وقم بالموافقة على حفظ التغييرات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

هذا كان مقالنا عن تردد القناة الجديد 2021، وقد تحدثنا في عدة مقالات سابقة عن ترددات لقنوات رياضية بالتأكيد ستعجبك، كما أننا قد تحدثنا عن القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا نصف نهائي اليورو 2021، فتابع معنا: