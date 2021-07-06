استقبل الآن.. بالتردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة إسبانيا وإيطاليا مجاناً نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا

نقدم لكم عبر ثقفني، ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا مجاناً، حيث يفتتح ملعب ويمبلي أبوابه لإحتضان المباراة التي تجمع بين المنتخبين الإيطالي والإسباني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021، وذلك في إطار منافسات الدور النصف نهائي من بطولة أمم أووربا “يورو 2020″، ويستعد اللاروخا لهذه المباراة بكل قوة من أجل مواصلة الإنتصار والتأهل للمباراة النهائية، فيما يأمل المنتخب الإيطالي بالإطاحة بنظيره والصعود على حسابه، في لقاء مثير وقوي يجمع بين الفريقين، وفي السطور التالية نوفر لكم كل القنوات التي تنقل هذه المعركة الكروية.

موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020

يلتقى منتخب إسبانيا ومنتخب إيطاليا في مباراة نصف نهائى أمم أوروبا، اليوم الثلاثاء 6/7/2021، ويخوض المنتخبين هذه المواجهة على ملعب ويمبلي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم المباراة عند الساعة 09.00 بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 10.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين، وبتوقيت غرينتش تبدأ المباراة في الساعة 20:00، بينما تبدأ المباراة عند تمام الساعة 11.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، ويترقب ملايين الجماهير حول العالم موعد انطلاق هذه القمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2020

يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية عن القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا اليوم ضد إيطاليا، حيث تعرض هذه المباراة بث مباشر وحصري عبر شاشة قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2 Max، ومن المقرر أن تذاع أيضا على شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max، كما سيتم نقل هذه المنافسة عبر قناة بي إن فور كي beIN 4K HDR، وقد أوكلت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي خليل البلوشي.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة إيطاليا واسبانيا مجاناً

نتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا واسبانيا مجاناً، وكان منتخب إيطاليا قد استطاع تحقيق الفوز على حساب منتخب بلجيكا بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما حقق المنتخب الإسباني الفوز في مباراة الدور الربع النهائي على حساب المنتخب السويري، في لقاء كبير جميع بين الفريقين حيث انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لهدف، لينتقل المنتخبين إلى ركلات الترجيح، وحسمها اللاروخا بنتيجة 3/1 ليصعد بذلك إلى الدور النصف النهائي.

اسم القناة تردد Rai Uno HD Italia Eutelsat 5°W -11675 H 30000

Eutelsat 5°W -11179 V 30000 ZDF Germany Astra 19.2°E – 11954 H 27500 SD

Astra 19.2°E – 11361 V 22000 HD

BETFRED TV (TTV) – CISCO 4Astra 4.8°E -12418 H 27500_PowerVu

تردد قناة beIN Sports HD Max