لجنة الانتخابات برئاسة حمد الحضرمي تعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء القادم لإعلان القوائم النهائية للمترشحين لاتحاد القدم 2021 – 2025

متابعة ـ صالح البارحي:

تدرس لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم والتي يترأسها الدكتور حمد الحضرمي عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم 14 يوليو الحالي بمقر الاتحاد، يتم خلاله إعلان القوائم النهائية للمترشحين الذين تحققت لهم الشروط الكاملة لخوض انتخابات مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة “2021ـ 2025 ” قبل أن يتم ارسالها الى الاندية والاتحادين الاسيوي والدولي ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهو ما قامت به اللجنة في الدورة الانتخابية الماضية .

وستدعو اللجنة وسائل الإعلام المختلفة والمعنيين بالأمر لهذا المؤتمر الذي سيكون المجال مفتوحا فيه لتوجيه أي استفسارات وأسئلة قد يتم توجيهها بحثا عن إجابات شافية في عدد من الأمور التي تشغل الوسط الرياضي في شأن بعض المترشحين ، خاصة وأن المرحلة القادمة باتت صعبة للغاية ولا تحتمل أي هفوات قد لا يحمد عقباها بطبيعة الحال .

قائمة المترشحين

اشتملت القائمة النهائية للمترشحين لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للدورة الانتخابية القادمة كلا من : سالم بن سعيد الوهيبي والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي والدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الغيلاني لمنصب الرئيس، والدكتور خالد بن حمد الغيلاني ومحسن بن حمد المسروري لمنصب نائب الرئيس، وتقدم لعضوية المجلس كل من حمود بن بخيت العطابي، إبراهيم بن مبارك الحوسني، عبدالعزيز بن موسى الخروصي، ماجد بن خلفان الصالحي، ابراهيم بن مراد البلوشي، أحمد بن علي السليماني، علي بن محمد العجمي، داود بن سالم آل جمعة، ابراهيم بن مبارك العلوي، ناصر بن سالم الهدابي، محمد بن سلوم الشكيري، قتيبة بن سعيد الغيلاني، أحمد بن عبدالقادر الحداد، خالد بن سعيد المظفر، خالد بن سالم المديلوي، خميس بن عبيد القطيطي، عبدالله بن محمد الجابري، الدكتور سعود بن علي المرهوبي ، عبدالله بن علي الكمزاري، أحمد بن عبدالله الخنجي، عبدالعزيز بن نصيب العريمي، ولمنصب عضوية المرأة كل من المكرمة لجينة بنت محسن الزعابي، فاطمة بنت ابراهيم الفزارية .