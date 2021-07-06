اليوم .. اجتماع فريق إعداد الاستراتيجية العامة لاتحاد الرياضة المدرسية لوضع تصوراته

مسقط ـ العمانية :يعقد فريق إعداد الاستراتيجية العامة للاتحاد العماني للرياضة المدرسية اليوم بمقر الاتحاد بمبنى وزارة التربية والتعليم اجتماعه الأول بعد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد. ويختص فريق العمل بدراسة خطة الاتحاد السابقة والوقوف عليها ودراستها وتحليل الوضع الراهن، ومناقشة مرتكزات بناء وتصميم الرؤية والرسالة والأهداف المستقبلية ووضع الخطط التنفيذية إلى جانب إقرار آليات للرقابة والحوكمة وتقييم الأداء العام لأنشطة الاتحاد.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العماني للرياضة المدرسية اعتمد ثلاث لجان لمساندة عمل الاتحاد وتطوير أدائه ودعم

الأنشطة والفعاليات وتنفيذها ومتابعتها والارتقاء بالرياضة المدرسية في السلطنة وهي: اللجنة الفنية ولجنة الاتصال المؤسسي ولجنة الرعاية والتأهيل.‏ وحدد القرار مهام هذه اللجان؛ فأسندت للجنة الفنية التي يترأسها يوسف بيت

سليم العديد من الاختصاصات وهي: إعداد البرنامج الزمني السنوي للاتحاد، والإشراف الفني على المسابقات والبطولات ورفع التقارير الفنية ومقترحات التطوير وخطط المشاركات الخارجية.

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