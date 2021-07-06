الفيصل الزبير يسعى للمحافظة على صدارة الترتيب العام على حلبة هنجارورنج المجرية فـي ثالث محطات البطولة الدولية المفتوحة GT

■■ يأمل المتسابق الدولي الفيصل الزبير في المحافظة على صدارة الترتيب العام للبطولة الدولية المفتوحة GT وذلك عندما يخوض مع زميله الإسباني أندي سوسيك الجولة الثالثة من البطولة والتي ستقام على حلبة هنجارورنج المجرية يومي السبت والأحد القادمين في جولة مهمة للفيصل من أجل مواصلة حصد مزيد من النقاط وتوسيع الفارق مع أقرب منافسه في هذه البطولة وذلك عقب نجاح الفيصل وزميله في الصعود على منصات التتويج خلال الجولتين الماضيتين. ■■

وابرزهما الجولة الأخيرة على حلبة سبا البلجيكية بعد ان تمكن الفيصل من الحصول على المركز الأول في السباق الأول والمركز الثالث في السباق الثاني على متن سيارة بورشه “911 جي تي 3 آر” تحت راية “فريق ليخنِر للسباقات” وفي الفئة الأبرز (برو)، وساعدتهما هذه النتيجة في الصعود لصدارة الترتيب العام المؤقت للبُطولة برصيد 43 نُقطة، يليهما بفارق نُقطة واحدة الثُنائي السويسري فريدريك شاندورف والإيطالي ميكاييلي بيريتّا في سيارة لامبورجيني “أوراكان جي تي 3 إيفو” بألوان فريق “فينسينزو سوسبريري للسباقات”، ما يعني أنه يقع على عاتق الفيصل وسوسيك مهمة كبيرة للحفاظ على الصدارة.

يُعتبر الفوز في الجولة الماضية على حلبة سبا فرانكورشان أول فوزٍ لبورشه في سلسلة تحدّي جي تي المفتوحة الدولية منذ خمس سنوات تقريبًا، إذ كان السائقان الفِرنسي كيفين إيستري والألماني بيتر تيرتينج آخر فريق يقود سيارة من علامة شتوتجارت ويصعد لقمة منصة التتويج في جولة برشلونة التي أُقيمت أواخر 2016.

تجمع توليفة قوية ما بين الفيصل الزُبير وأندي سوسيك مع “فريق ليخنِر للسباقات” أساسها تحقيقهم جميعًا نجاحات وإنجازات في سباقات الحلبات. ومن أبرز المحطات في مسيرة الفيصل فوزه مرَّتين بلقب بُطولة تحدي كأس بورشه “جي تي 3” الشرق الأوسط مع فريق ليخنِر، في حين فاز أندي سوسيك بلقب فورمولا 2، إضافةً إلى عدد من الانتصارات في سلاسل سباقات “بلانبان جي تي” و “تحدي جي تي العالمي – أميركا”.

برنامج الجولة الثالثة

من المُقرَّر إقامة تجربتين خلال فترات التجارب الحرة في جولة المجر لفئة السباق التي يشار ك فيها الزبير يوم الجُمعة ومن ثم تُقام فترة تجارب تأهيلية يوم السبت مُدتها نصف ساعة اعتبارًا من الساعة (12:15 ظهرًا بتوقيت مسقط)، في حين سيبدأ السباق الأول الساعة (5:10 عصرًا بتوقيت مسقط).

أما يوم الأحد ستُقام فترة تجارب تأهيلية اعتبارًا من الساعة (11:00 ظهرًا بتوقيت مسقط) يليها سباقٌ يستمر لساعة واحدة يبدأ الساعة (الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مسقط).

الترتيب العام اللبطولة

01- الفيصل الزُبير (سلطنة عُمان)/ أندي سوسيك (إسبانيا) 43 نُقطة

02- فريدريك شاندورف (سويسرا)/ ميشيلي بيريتّا (إيطاليا) 42 نُقطة

03- بابتيست مولان (بلجيكا)/ يوكي نيموتو (اليابان) 36 نُقطة

04- أولِّي ميلّروي (بريطانيا)/ برِندان إيريب (أمريكا) 29 نُقطة

05- جوردان بيبِّر (جنوب إفريقيا)/ إيفان بِكلين (أُوكرانيا) 21 نُقطة

الفيصل الزبير:

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير عن الجولة القادمة بالمجر بانني اشعر باثارة كبيرة في السباق القادم وعلى حلبة هنجارورينج مع تصدرنا للترتيب العام بعد ختام جولتين ناجحتين حصدنا عددا جيدا من النقاط وضعتنا في الصدارة وهذا نتاج الجهد الكبير خلال الفترة الماضية والعمل معا كفريق واحد ونتمنى ان نواصل هذا العمل بتحقيق نتائج جيدة في الجولة القادمة وكذلك في بقية جولات الموسم، حيث ان هدفنا الاسمى من ذلك هو الحصول على مركز متقدم في الترتيب العام للبطولة مع نهاية الموسم. واشار بان الفريق جاهز الان لخوض الجولة الثالثة بالمجر وسوف نعمل معًا بطريقةٍ أفضل. وعلى المُستوى الشخصي فإن أدائي جيد على حلبة هنجارورينج والتي سبق وان شارك عليها في السنوات الماضية وهي حلبة مفضلة لدى زميلي أندي سوسيك، وأيضاً تُقدِّم سيارة بورشه تأدية قوية عليها. وآمل أن يُترجم هذا كله إلى حصيلةٍ جيدةٍ من النقاط”.

نتمنى تحقيق مزيد من النتائج الجيدة والمحافظة على الترتيب العام