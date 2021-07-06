منتخبنا الوطني للقدم الشاطئية يفتتح معسكره الداخلي الأخير بحصة تدريبية على شاطئ القرم

اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لمونديال روسيا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

بدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية معسكره الداخلي الأخير والذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس القادم بحصة تدريبية صباحية على شاطئ القرم تركزت على النواحي البدنية واللياقية واشتملت على عمليات الاحماء والإطالة حيث استهلت الحصصة التدريبية بمحاضرة قصيرة تحدث فيها المدرب طالب بن هلال الثانوي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية عن أهمية المرحلة القادمة من الإعداد والتي يجب التركيز فيها بشكل اكبر على التدريبات اليومية والتي ستساهم في ظهور الفريق بمستوى مشرف في البطولة الودية الدولية التي ستقام في أوكرانيا خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٦ يوليو الجاري بمشاركة عدد من المنتخبات العريقة والمتأهلة إلى المونديال الروسي .

ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا هذه الفترة للوصول إلى الجاهزية الكبيرة من خلال رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية لمواجهة المنتخبات العالمية في المونديال على أن يكون هناك معسكر خارجي في روسيا وستكون به مجموعة من المباريات الودية مع بعض الأندية الروسية والمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويترقب منتخبنا غدا قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية روسيا 2021 التي ستُسحب بمدينة زيوريخ السويسرية ويشارك فيها المنتخب الوطني بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اختياره ضمن المنتخبات التي ستمثل القارة الآسيوية في مونديال الشواطئ. وقد اكتملت مقاعد المنتخبات المتأهلة بعد تأهل منتخب كولومبيا من منطقة أميركا الجنوبية إثر حصوله على المركز الثالث في البطولة التي استضافتها البرازيل لتنضم بذلك لبطل القارة البرازيل ووصيفتها أوروجواي ويشارك من المونديال ثلاثة منتخبات من آسيا وهي منتخبات السلطنة واليابان والإمارات، ومن أفريقيا السنغال وموزمبيق ومن منطقة الكونكاكاف السلفادور والولايات المتحدة ، وتاهيتي من أوقيانوسيا وأربعة منتخبات أوروبية هي البرتغال وبيلاروسيا وأوكرانيا وإسبانيا بالإضافة لروسيا المنتخب المضيف. واستدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية طالب بن هلال الثانوي 13 لاعبا لدخول المعسكر الداخلي وهم : خالد بن خميس العريمي و يحيى بن مبيوع العريمي و منذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي و جلال بن خميس السناني و عبدالله بن مسعود الصوطي و نوح بن سالم الزدجالي وامجد بن عبدالله الحمداني ويونس بن خميس العويسي و عيد بن عبدالله الفارسي و حمود بن ناصر الطوقي و سعيد بن علي الفارسي وسالم بن محمد العريمي .