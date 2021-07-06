اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة تستضيف وكيلة التراث والسياحة

بهدف تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية

استضافت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة امس برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وسعادة الأمين العام بالمجلس،سعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة التراث والسياحة للسياحة، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع “ تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية في سلطنة عمان “.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة مع وكيلة وزارة التراث والسياحة للسياحة عددًا من المحاور الهامة المتعلقة بالدراسة منها: السياسات والخطط والبرامج في مجالات التراث والسياحة المرتبطة بالرياضات البحرية والجبلية والصحراوية، ومقترحات تطوير الأطر التنظيمية لعمل القطاع السياحي بالسلطنة لدعم وتطوير تلك الرياضات، ومدى توظيف الميزات النسبية والتنافسية للسلطنة من أجل النهوض بها، إضافة إلى مناقشة البرامج الترويجية للسياحة الرياضية، وتحويلها إلى فعاليات سياحية بهدف زيادة النشاط السياحي.

كما ناقشت اللجنة خلال الاستضافة المشروعات الاستثمارية المقترحة للتنمية السياحية المرتبطة بتلك الرياضات، وعائداتها الاقتصادية، ومدى مساهمتها في التنمية، والبرامج التنسيقية لجذب الاستثمار في هذا المجال، والتحديات التي تواجه الوزارة في إقامة مثل هذه المشاريع ودورها في معالجة تلك التحديات، وفي تنمية وتطوير الموارد البشرية ذات الصلة بالرياضات الجبلية والبحرية والصحراوية، علاوة على استعراض نماذج التعاون بين السلطنة ودول المنطقة والعالم لتطوير البعد السياحي والرياضي.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية في السلطنة، وتسليط الضوء على الأطر التشريعية ذات العلاقة، والتعرف على التحديات التشريعية والمؤسسية التي تحد من تفعيلها، إضافة إلى تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات لصناع القرار لتفعيل تلك الرياضات.

وفي ختام اجتماعها صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.