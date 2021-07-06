تتويج رواد ذمار بكأس الفقيد النعاش
توج فريق رواد ذمار بكأس الفقيد سامي النعاش، بتغلبه على رواد أمانة العاصمة بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد ذمار الدولي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم رواد الأمانة بهدف مراد السعواني، قبل أن ينتفض رواد ذمار في الشوط الثاني بإحرازهم هدفي التعديل والفوز عبر سليم رياش ومحمد علي زكريا، ليتوج رواد ذمار بكأس البطولة.
وفي ختام اللقاء الذي نظمه مكتب الشباب بمديرية ذمار، سلم مدير مكتب الشباب بالمحافظة أمين عاطف ونائبه تيسير حمود راوي، ومدير المدينة الرياضية بالمحافظة عبد الله العنسي، ومدير المؤسسة المحلية للمياه طه الهندي، ومدير الشباب بمديرية ذمار فؤاد عباد، رواد ذمار كأس الفقيد سامي النعاش.
(سبأ)
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