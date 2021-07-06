نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا احدث تردد قناة بين سبورت 2021 الجديد Bein Sport على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآن الجماهير على تردد قناة بين سبورت 2021 على القمر الصناعي النايل سات حيث أنها من القنوات المجانية التي تعرض البطولات والمباريات وخاصة بعد تحديثات الشهر الحالي “يوليو” التي أجرته إدارة القناة لظهور القناة بإطلالة مميزة تميزها عن مثيلها من القنوات الرياضية الأخرى وقد أعلنت عن هذا عبر الحساب الرسمي لها على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، تويتر.

تردد قناة بين سبورت 2021 الجديد

دائما ما تهتم القنوات الرياضية المختلفة ” bein sports ” بعرض البرامج والبطولات الرياضية بشكل مجاني من دون تغريم المشاهد أية أموال وذلك من خلال الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات، يوتلسات، عرب سات، سهيل سات، مجموعة قنوات بي ان سبورت من أشهر القنوات الرياضية المشفرة في العالم العربي حيث تعمل على تغطية أهم الأحداث والبطولات الرياضية العالمية كما أنها عبارة عن 59 قناة متنوعة حصرية، حيث القنوات المتخصصة في عرض الأفلام، البرامج الترفيهية العالمية والمحلية.

تردد مجموعة قنوات بي ان سبورت على النايل سات

نوهت القناة عبر الصفحات الرسمية لها بتغيير التردد الخاص بها لذا يجب على المشاهدين ضبط أجهزة الريسيفر على التردد الجديد من اجل تلافي انقطاع خدمة البث التلفزيوني والاستمتاع بأعلى جودة لقناة بين سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد بين سبورت على القمر الصناعي النايل سات هو :

التردد : 11642.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 4/3.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات:

التردد : 11547.

القمر الصناعي : سهيل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب : افقي.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

تمتلك القناة العديد من حقوق البث الحصرية للماتشات كما تعمل كل من قناة بي ان سبورت، وبين سبورت الإخبارية بشكل مجاني بينما بقية القنوات مشفرة لن يتمكن المشاهد من مشاهدتها إلا من خلال الاشتراك.