نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فورا استقبل.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك نايل سات نصف نهائي بطولة يورو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عبر موقعنا، تردد كل القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك، في اللقاء الحماسي والكبير الذي يقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021، وذلك ضمن منافسات مباراة نصف نهائى كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، ومن المقرر أن يخوض المنتخبين هذه المواجهة على أرضية ملعب ويمبلي معقل الأسود الثلاثة، سيسعى المنتخب الإنجليزي للفوز في هذه المباراة مستغلا عامل الأرض والجمهور، فيما سيقاتل المنتخب الدنماركي ليخطف بطاقة التأهل على حساب الإنجليز، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم جميع القنوات التي تنقل هذه القمة الكروية.

تمكن المنتخب الإنجليزي من تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في الدور الربع النهائي من هذه البطولة، وذلك على حساب المنتخب الأوكراني، حيث انتهت نتيجة المباراة بأربعة أهداف دون رد وبذلك تأهل إلى الدور نصف النهائي، على الجانب الآخر، استطاع منتخب الدنمارك في المباراة الماضية التغلب على حساب منتخب التشيك، حيث انتهت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف، وضرب موعدا مع منتخب إنجلترا في هذا الدور.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2020

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق البث الحصر والمباراة لبطولة يورو 2020، وقد أعلنت عن القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا اليوم ضد الدنمار، حيث من المقرر أن تعرض المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max، وتنقل أيضا على شاشة beIN Sports HD 1 Max، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة beIN 4K HDR، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي حسن العيدروس، وتنطلق صافرة حكم المباراة عند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك

أعنلت عديد القنوات المفتوحة نقل مباراة إنجلترا والدنمارك مجاناً دون تشفير، ويرغب الكثير من محبي وعشاق الكرة الأوروبية في معرفة القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنجلترا اليوم، حيث توجد العديد من القنوات التي تنقل هذه المباراة مجانا على الأقمار الصناعية المختلفة مقل نايل سات، عرب سات، هوتبيرد وقمر استرا، ونوفر لكم كافة القنوات بجانب الترددات الخاصة بها، وذلك كي تتمكنوا من مشاهدة المباراة دون الحاجة للإشتراك في القنوات المدفوعة فقط يجب عليكم ضبط صحن الاستقبال وادخال الترددات دون أخطاء.

تردد قناة Ictimai TV Azerbaijan على القمر الأذري، التردد 11175، معدل الترميز H 27500.

ترد قناة TFM Senegal على يوتلسات 10 شرقا، بتردد 11221، والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ DVB-S QPSK 3/4، التشفير مفتوح.

تردد قناة Varzesh TV3 HD Farsi على ترك سات 42 شرقا، بتردد 10804، والاستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وتصحيح الخطأ DVB-S QPSK 2/3، والتشفير مفتوح.

تردد قناة beIN Sports HD Max الناقلة لمباراة إنجلترا والدنمارك