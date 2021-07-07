نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العالم قمة كروية لن تحدث كثيراً في الآونة الأخيرة ولقاء يجمع البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، وكانت قد فازت البرازيل في الدور نصف النهائي على منتخب بيرو بهدف نظيف أحرزه لوكاس باكيتا، وفازت الأرجنتين على كولومبيا بركلات الترجيح في مباراة حماسية انتهت في وقتها الأصلي بنتيجة 1/1 وتم حسم بطاقة التأهل من علامة الجزاء بعد أن فازت الأرجنتين بنتيجة 2/3.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

يواجه منتخب البرازيل منتخب الأرجنتين الغريم التقليدي على مر العصورفي نهائي كوبا أمريكا فجر يوم الأحد المقبل وتحديدً في تمام الساعة 2:00 ص يوم 11 يوليو 2021،

ويسعى منتخب البرازيل إلى الحفاظ على اللقب الذي فاز به في آخر نسخة من كوبا أمريكا عام 2019، ويسعى منتخب التانجو الأرجنتين لفك عقدة النهائيات التي واجهتها مؤخراً على مستوى كوبا أمريكا وكأس العالم، فخسرت الأرجنتين نهائي الكوبا عام 2015 و 2016 ضد منتخب تشيلي في حضور الأسطورة ميسي الذي يسعى بكل جهد للحصول على لقب دولي مع منتخب الأرجنتين.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل

ينتظر العالم وجبة كروية دسمة ولقاء السحاب بين البرازيل والأرجنتين على ملعب ماراكانا في البرازيل والذي يتم نقله عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لبطولة كوبا أمريكا والتي تبث مباريات البطولة في الشرق الأوسط.

ميسي ونيمار في نهائي كوبا أمريكا

يلتقي نجمي الكرة العالمية مرة أخرى على أرضية ملعب ماراكانا في نهائي كوبا أمريكا، ومنافسة على المستوى الفردي وكل منهم يسعى لقيادة منتخب بلادة للفوز باللقب الغالي الذي سيحدد بشكل كبير المرشحين للفوز بالكرة الذهبية ففوز الأرجنتين باللقب يُعطي أفضلية كبيرة لميسي في المنافسة على الكرة الذهبية لهذا العام وننتظر أيضا الفائز بلقب يورو 2021 والذي من المُرجح أن يُظهر لنا مرشحا جديداً للمنافسة على الكرة الذهبية.