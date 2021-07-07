نونو إيشبريتو سانتو مدرباً جديداً لتوتنهام

تعاقد توتنهام الإنكليزي مع المدرب البرتغالي نونو إيشبريتو سانتو للإشراف على حظوظ الفريق الأول.
عيّن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم البرتغالي نونو إيشبريتو سانتو مدرباً جديداً له قادماً من ولفرهامبتون، خلفاً لمواطنه جوزيه مورينيو.
وبقي توتنهام من دون مدرب دائم منذ إقالة مورينيو في أفريل الماضي، وتولى اللاعب السابق راين مايسون زمام المسؤولية بالوكالة حتى نهاية الموسم الماضي.
وقال نونو (47 عاماً) الذي وقع عقداً لعامين مع النادي اللندني "عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة، فإننا نريد أن نجعل الجماهير تشعر بالفخر والاستمتاع".
وأضاف "إنه لمن دواعي سروري وشرف عظيم (أن أكون هنا)، هناك فرحة وأنا سعيد وأتطلع قدماً لبدء العمل. ليس لدينا أيام نضيعها وعلينا أن نبدأ العمل على الفور حيث يبدأ الموسم التحضيري في غضون أيام قليلة".
قاد نونو "وولفز" من "التشامبيونشيب" (دوري الدرجة الثانية فعلياً) إلى الدوري الممتاز.
وكالات
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