حمزة البلوشي وأحمد العويسي يتنافسان على منصب الرئيس والانتخابات 11 أغسطس القادم

نادي الشباب يغلق باب الترشح لمجلس الإدارة الجديد 2021 ــ 2025

متابعة ـ صالح البارحي :

أغلق في تمام الساعة السابعة مساء أمس باب الترشيحات لمجلس إدارة نادي الشباب للدورة الانتخابية الجديدة 2021 – 2025 ، حيث شهد مقر النادي حركة دءوبة في سبيل نيل ثقة الجمعية العمومية والترشح لمجلس الادارة الجديد، ومن باب أولى فإن الاسماء التي قدمت استمارات ترشحها حضرت عن قناعة تامة لخدمة نادي الشباب في المرحلة القادمة والوصول به إلى مستويات متقدمة تليق بمسيرة النادي التي وصل إليها خلال الفترة الماضية بقيادة حمزة البلوشي الذي قدم الكثير من الإيجابيات رفقة أعضاء الادارة المتواجدين معه رغم سقوطه للدرجة الأولى بعد أن كان منافسا شرسا على بطولة دوري عمانتل .

الجدير بالذكر ، أن موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الادارة الجديد سيكون يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس القادم إن شاء الله تعالى ، لتبدأ بعدها مسيرة مجلس إدارة جديد يحمل على عاتقه تطلعات وأهداف جماهير نادي الشباب التي تأمل أن يعود فريقها لبريقه مجددا ويتواجد بين الكبار بدوري عمانتل وأن يكون منافسا على الالقاب بما فيها لقب كأس جلالة السلطان لكرة القدم .

البت في الطلبات

سيلتقي ممثل من وزارة الثقافة والرياضة والشباب مساء الأحد القادم بالمدير الإداري بالنادي ، وذلك من أجل دراسة كافة الطلبات المقدمة والبت فيها بصورة نهائية قبل السير في إجراءات عقد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد .

قائمة المترشحين

وحتى ما قبل موعد إغلاق باب الانتخابات بوقت قصير ، شهدت قائمة المترشحين للمجلس الجديد عددا من الوجوه الجديدة، والتي قدمت أوراق ترشحها إلى المدير الاداري بالنادي خلال الأيام الماضية، حيث يتنافس على منصب الرئيس كل من حمزة بن عبدالرحيم البلوشي الرئيس الحالي وأحمد بن عبدالله العويسي، فيما تقدم لمنصب نائب الرئيس الشيخ خالد بن سيف المعولي نائب الرئيس الحالي، ويتنافس على منصب أمانة السر كل من أمين السر الحالي علاء بن سالم الريامي وإبراهيم بن سيف الفلاحي، وعلى منصب أمين الصندوق كل من أمين الصندوق الحالي إدريس بن درويش الفارسي وخالد بن محمد الفارسي، وتقدم لنيل منصب العضوية كل من : إبراهيم بن عبدالله الصبحي وسالم بن جميل الحمداني واحمد بن عبدالله البدري وماجد بن سالم البلوشي وماجد بن سلطان البلوشي وسامي بن سالم اليوسفي وعبدالله بن خليفه الشماخي وموسى بن صالح البلوشي وياسر بن علي الهادي وحمود بن ناصر الفليلتي وناصر بن محمد الهلالي وخميس بن حمد الحسني وقيس بن محمد المشيفري .

الجدير بالذكر، أن محمد بن موسى البلوشي هو العضو الوحيد من المجلس الحالي الذي لم يتقدم للترشح مجددا في المجلس القادم، فيما سبقه راشد بن مبارك الحمداني عضو المجلس الذي تقدم باستقالته في وقت سابق .