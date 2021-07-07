طه الكشري يلتقي الأجهزة الفنية لمنتخبات السباحة

التقى طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية مدربي السباحة أعضاء الجهاز الفني للمنتخبات، بحضور أعضاء اللجنة حيث تطرق رئيس الاتحاد الى المجهودات المبذولة من الجهاز الفني أثناء فترة توقف الأنشطة الرياضية وحرص الجميع على تأمين الحصص التدريبية اليومية سواءً عبر المنصات الافتراضية أو عن طريق التدريبات المباشرة على شاطىء البحر، بهدف المحافظة على اللياقة البدنية لعناصر المنتخب الوطني وتقليص الضرر الناتج عن ايقاف الأنشطة الرياضية نتيجة جائحة (كرونا)

كما أبدى رئيس الاتحاد رئيس اللجنة سعادته بتواجد جهاز فني وطني على رأس المنتخبات الوطنية، ووعد بمواصلة دعم الكادر الوطني عبر تكثيف حلقات التأهيل والتطوير الفني تحديدًا في علم التدريب الرياضي، وتفعيل عروض الدراسة عن بُعد والمقدمة من لجنة التضامن الأولمبي أو الاتحاد الدولي للسباحة، كما سيسعى عبر علاقاته الإقليمية والدولية إلى تأمين دورات تأهيلية متقدمة، يشرف عليها بيوت خبرة دولية في مجال التعليم وتدريب السباحة.

وتطرق رئيس الاتحاد رئيس اللجنة إلى دعم مجلس إدارة الاتحاد العماني للسباحة لتنفيذ خطة إعداد المنتخب الوطني للسباحة والبرنامج التدريبي المقترح من الجهاز الفني والمتضمن إقامة معسكر تدريبي داخلي مغلق بمحافظة البريمي خلال الفترة من 25 يوليو الى12 أغسطس القادم استعدادًا للمشاركة في البطولة الثامنة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 19الى22 أغسطس 2021 وفي ختام اللقاء تمنى للجميع النجاح في مهمتهم وتمثيل السلطنة كأحسن ما يكون خلال البطولات القادمة.

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