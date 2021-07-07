انت الان تتابع تفاصيل خبر تنسيق التمريض العادي 2021 بالمحافظات وأهم شروط القبول الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية للالتحاق به في المرحلة الثانوية بدلاً من التعليم الفني أو الثانوية العامة، حيث تعتبر دراسة التمريض من الدراسات التي تتمتع بالكثير من المميزات، ومن أهم مميزاتها هو التدريب والحصول على فرصة عمل بالمستشفيات، أي أن بعد انتهاء مدة الدراسة يحصل الطلاب فرصة عمل في المجال الصحي، كما يتميز التمريض أيضًا بفرصة استكمال الدراسة عن طريق الالتحاق بالمعاهد الصحية المختلفة.

نتيجة تنسيق التمريض العادي 2021 بالمحافظات

وتعلن كل محافظة عن تنسيق الثانوية العامة والتعليم الفني والتمريض، حيث يعتمد المحافظ نتائج التنسيق ويتم الإعلان عنها، كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب دخول الطلاب على رابط التقديم للصف الأول الثانوي إلكترونيًا، وتسجيل البيانات الخاصة بهم وتحديد المدرسة التي يرغبون الدراسة بها.

هذا وقد أعلنت عدداً من المحافظات عن نتيجة تنسيق التمريض العادي وهي كالآتي:

المحافظة نتيجة تنسيق التمريض القاهرة 250 درجة الإسكندرية 215 درجة الجيزة 220 درجة القليوبية 260 درجة المنيا 269 درجة الشرقية 260 درجة الدقهلية 220 درجة الغربية 265 درجة إسماعيلية 275 درجة بني سويف 250 درجة أسوان 277 درجة

شروط الالتحاق بمدارس التمريض العادي

حددت وزارة الصحة والسكان عدداً من الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الطلاب الراغبين في دراسة التمريض العادي، ويجب على الطلاب التأكد من توافر هذه الشروط لديهم قبل التقديم للالتحاق بمدارس التمريض ليتم قبولهم ومن أهم هذه الشروط: