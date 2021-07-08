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هاري كين يقود إنجلترا إلى نهائي يورو 2020

أحرز هاري كين هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود إنجلترا للتغلب 2-1 على الدنمارك باستاد ويمبلي يوم الأربعاء والتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إيطاليا. هاري كين يقود إنجلترا إلى نهائي يورو 2020أحرز هاري كين هدف الفوز في الوقت الإضافي ليقود إنجلترا للتغلب 2-1 على الدنمارك باستاد ويمبلي يوم الأربعاء والتأهل إلى نهائي بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إيطاليا. وتقدم المنتخب الدنماركي في الدقيقة 30 بتسديدة رائعة من ميكل دامسغارد من ركلة حرة من 25 مترا. وأدركت إنجلترا التعادل بعد تسع دقائق لاحقة عندما أتاحت تمريرة كين الذكية الفرصة لبوكايو ساكا لاختراق الدفاع الدنماركي وأرسل تمريرة عرضية منخفضة حولها سيمون كير بالخطأ في مرماه. ولكن بعد انتهاء الشوط الثاني بدون أهداف، حجز المنتخب الإنجليزي مكانه في نهائي بطولة كبرى لأول مرة منذ 1966 عندما احتسبت ركلة جزاء لصالح رحيم سترلينج بعد سقوطه داخل المنطقة تحت ضغط من يواكيم ميله ورغم أن الحارس كاسبر شمايكل أنقذ تسديدة كين من علامة الجزاء، نجح قائد إنجلترا في متابعة الكرة في الشباك مسجلا هدف الفوز.

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