نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل ضد الأرجنتين.. موعد نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب جمهور كرة القدم على مستوى العالم القمة الكروية الكبيرة بين الغريمين البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، البطولة الأعظم في أمريكا الجنوبية والتي تضم 10 منتخبات من أقوى المنتخبات في العالم، وتشهد القمة منافسة كبيرة بين الغريمين التقليديين على مستوى الفرق ومنافسة فردية بين ليونيل ميسي قائد التانجو ونيمار جونيور قائد السليساو.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

تُقام المباراة النهائية لكوبا أمريكا على ملعب ماراكانا فجر يوم الأحد 11/7/2021 وبالتحديد في تمام الساعة 2:00 ص وسط ترقب كبير من جماهير كرة القدم في أمركيا الجنوبية وعلى مستوى العالم لما يمتلكه المنتخبين من جماهيرية كبيرة جداً، بسبب التاريخ الكبير لمنتخبي البرازيل والأرجنتين والنجوم الكبار وعلى رأسهم ليونيل ميسي ونيمار جونيور.

ميسي ونيمار

تشهد المباراة اجتماع نجمي الكرة العالمية مرة أخرى على أرضية الميدان ولكن كمنافسين وليسوا أصدقاء، وهناك حوافز كبيرة لنجمي الكرة العالمية، حيث أن ميسي يريد الفوز بلقب مع منتخب بلاده بعد الإخفاقات الكبيرة في آخر السنوات في نهائي كوبا مرتين على التوالي ضد منخب تشيلي، وخسارة نهائي كأس العالم ضد ألمانيا 2014، ويسعى نيمار لحصد بطولة كوبا أمريكا للحفاظ على اللقب الغالي الذي يمتلكه منتخب البرازيل في آخر نسخة والتي غاب عنها نيمار في المباراة النهائية للإصابة.

القنوات الناقلة لنهائي كوبا أمريكا

يتم نقل مباراة نهائي كوبا أمريكا في الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات بي ان سبورت التي تمتلك حقوق البث للبطولة العالمية كوبا أمريكا التي تُلعب على أرض البرازيل وأيضا بطولة يورو 2021 التي تتزامن مع بطولة كوبا أمريكا والتي وصلت للمرحلة النهائية وقمة كبيرة بين منتخب انجلترا ومنتخب ايطاليا والذي يتأهب العالم لمشاهدة قمة كروية كبيرة على مستوى أوروبا كما يحدث في أمريكا الجنوبية بين البرازيل والأرجنتين.