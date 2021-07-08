نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كلاسيكو الكون” موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة المباراة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عشاق المتعة والإثارة أنتم على موعد مع كلاسيكو الكون عندما يستقبل ملعب “ماراكاتا”، موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021، وكان رفاق نيمار قد حصلوا في دور المجموعات على 10 نقطة من تحقيق 3 أنتصارات وتعادل وحيد ليتصدروا المجموعة الثانية، وفي الدور ربع النهائي فازوا على منتخب تشيلي بهدف دون رد، ليصلوا لنصف النهائي ويلتقوا مع منتخب البيرو ويحققوا الفوز بهدف نظيف، وها هو على بعد خطوة واحدة عن التتويج للمرة العاشرة باللقب، بينما منافسه المنتخب الأرجنتيني قد حل أول مجموعته برصيد 10 نقاط أيضاً، بعد الفوز في 3 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد ليصعد أول المجموعة، ويلتقي منتخب الإكوادور في الدور ربع النهائي ويفوز عليه 3 صفر، وفي نصف النهائي يتغلب على كولومبيا بركلات الترجيح 3-2 ليصل للنهائي، وفيما يلي موعد اللقاء المرتقب.
موعد مباراة البرازيل والأرجنتين القادمة
- الواحد صباحاً فجر الأحد : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.
- الثانية صباحاً : بتوقيت القاهرة، السودان، ليبيا.
- الثالثة صباحاً : بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، فلسطين، العراق، لبنان، الأردن.
- الرابعة صباحاً : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة مباراة البرازيل والأرجنتين
من المعروف أن قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري لمباريات كوبا أمريكا، في منطقة شمال أفريقيا والمنطقة العربية من المحيط إلي الخليج، ومباراة البرازيل والأرجنتين سوف تنقل عبر شاشة قناة pein.sports .max6.
تاريخ مواجهات البرازيل ضد الأرجنتين في مختلف المنافسات
التقى المنتخبين في 108 مباراة في مختلف البطولات، حققت البرازيل الفوز في 43 مباراة، بينما التانجو فاز في 39 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 26 لقاء، سجل البرازيل 165 هدف في شباك الأرجنتين، بينما سجل الأرجنتين 161 هدف في شباك البرازيل، أكبر فوز للبرازيل كان عام 6-2 عام 1945 في لقاء ودي، بينما أكبر فوز للأرجنتين كان 6-1 في عام 1940، أخر لقاء جمع المنتخبين عام 2019 وفازت الأرجنتين بهدف دون رد.
بطاقة مباراة نهائي كوبا أمريكا
|المباراة
|البرازيل * الأرجنتين
|البطولة
|نهائي كوبا أمريكا 2021
|الموعد والتوقيت
|الأحد الموافق 2021/07/11 التوقيت الثانية صباحاً بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية
|الملعب
|ملعب ماراكاتا
|القنوات الناقلة
|قنوات بي إن سبورت القطرية
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