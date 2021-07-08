أتلتيكو يمدد عقد سيميوني حتى 2024
أعلن أتلتيكو مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن مدربه دييغو سيميوني سيستمر مع الفريق بعدما وقع عقدا جديدا لمدة ثلاث سنوات عقب قيادته للقب الدوري للمرة الثانية تحت قيادته.
وفاز سيميوني، الذي تولى تدريب أتلتيكو في 2011، بثمانية ألقاب حتى الآن مع فريق العاصمة الإسبانية، أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ النادي.
وقال أتلتيكو في بيان: مع تمديد هذا العقد، سنواصل مشروعنا المثير مع دييغو بابلو سيميوني. أخبار رائعة لعائلة أتلتيكو.
ومدد أربعة أعضاء من طاقم سيميوني المساعد، أوسكار أورتيغا وبابلو فيرسيلون ونيلسون فيفاس وهرنان بونفيتيني، عقودهم أيضا حتى 2024.
وتحت قيادة الدولي الأرجنتيني السابق، تنافس أتلتيكو باستمرار مع العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى بصمته على الصعيد الأوروبي.
وفاز أتلتيكو بالدوري الأوروبي في 2012 و2018 وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016 وخسر في المرتين أمام منافسه المحلي ريال مدريد.
واقتنص أتلتيكو لقبه 11 للدوري والأول منذ 2014 وحصد 86 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
وقاد سيميوني لاعب وسط أتلتيكو السابق (51 عاما) الفريق في 527 مباراة وفاز بنسبة 60 بالمئة منها مقابل خسارة 16 بالمئة.
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