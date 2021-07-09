أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين الحكم الهولندي، بيورن كويبرس، لإدارة المباراة المرتقبة في نهائي كأس أمم أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا.
وقال الـ"يويفا" في بيان نشره على موقعه: "اختارت لجنة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الهولندي بيورن كويبرس، لإدارة نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، والذي سيقام في ملعب ويمبلي بلندن، يوم الأحد 11 يوليو، في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت وسط أوروبا)".
وأضاف البيان: "بيورن كويبرس البالغ من العمر 48 عاما، هو حكم دولي منذ عام 2006، وسيكون أول حكم هولندي يتولى مسؤولية إدارة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، والسابع في جميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وأوضح: "كان كويبرس عضوا في فريق الحكام ببطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 2012، وكأس العالم في البرازيل 2014، بالإضافة إلى يورو 2016 في فرنسا، ومونديال روسيا 2018، وقام بالإشراف على مواجهتي بلجيكا ضد الدنمارك (2-1)، وإسبانيا ضد سلوفاكيا (5-0) في دور المجموعات في يورو 2020".
وأكمل بيان الـ"يويفا": "سينضم إلى كويبرس في النهائي يوم الأحد، المساعدان الهولنديان ساندر فان روكيل، وإروين زينسترا، بينما سيكون الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي حكما رابعا. وتم تعيين الألماني باستيان دانكرت، للإشراف على تقنية الفيديو (فار)".
المصدر: uefa.com
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهولندي كايبرس يُدير نهائي يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.