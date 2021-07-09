رسميا: أتلتيكو مدريد يجدد عقد مدرّبه دييغو سيميوني

أعلن أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، عن تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، والجهاز الفني المساعد له، حتى عام 2024، نظرا لانتهاء عقودهم القديمة في 2022.

وكتب أتلتيكو عبر صفحاته على التواصل الاجتماعي: "جدد دييغو بابلو سيميوني وجهازه الفني التعاقد مع الفريق حتى عام 2024. إنها الطريقة الأفضل لبداية الموسم الجديد".



ويتكون الجهاز المعاون لدييغو سيميوني من مساعده نيلسون فيفاس، والمعد البدني أوسكار أورتيغا، ومدرب حراس المرمى بابلو فيريسيوني، والمدرب الثالث هيرنان بونفينسيني.

وأعرب المدرب الأرجنتيني، الذي بدأ مسيرته مع أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011، في أكثر من مناسبة عن رغبته في مواصلة المسيرة مع أتلتيكو مدريد، وتأكيده أن الفريق ما زال لديه الكثير ليقدمه، وسيكون لديه حيز كبير للتطور على مدار السنوات القادمة، على حد تعبيره.

وقاد دييغو سيميوني (51 عاما) الملقب بـ"التشولو" فريق أتلتيكو مدريد للفوز بـ8 ألقاب خلال أكثر من 9 سنوات، آخرها بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعد أن احتل المركز الأول برصيد 86 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه ريال مدريد، وتلاهما برشلونة في المرتبة الثالثة برصيد 79 نقطة.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مؤخرا مع المهاجم البرازيلي ماركوس باولو قادما من فلومينينزي البرازيلي.

المصدر: وكالات