جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 بالدور الثالث

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جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 فقد شهدت الساعات الأخيرة على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن النتائج الخاصة في القرعة التابعة للمرحلة الاخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، أجد أن هذه المرحلة 12 منتخب منتخب من بين هذه المنتخبات العربية من بينها المنتخب السعودي، وتم الإعلان عن هذه النتائج من خلال القراءة التي وقيمة خلال ساعات بشكل رسمي في المقر الخاص الاتحاد الآسيوي والذي يقع في كوالالمبور عاصمة دولة ماليزيا، وهذه المرسلين قد تم نقلها عبر البث المباشر عبر الكثير من القنوات الفضائية في جميع أنحاء العالم، وسوف نستعرض الآن من خلال هذا المقال الجدول الخاص مباريات المنتخب السعودي في المرحلة الاخيرة من تصفيات مونديال قطر 2020.
مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2020
تشهد هذه الساعات اهتمام كبير من قبل الكثير من مشجعي ومحبي كرة القدم السعودية في السعودية وفي الوطن العربي وقارة آسيا بشكل عام، بشأن التعرف على المجموعة التي وقع بها المنتخب السعودي في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2020 ونجد أن المجموعة التي وقع بها المنتخب السعودي تشبه إلى حد ما المجموعة التي تمكن من خلالها التأهل إلى مونديال روسيا 2020، المجموعة الثانية وهي المجموعة الخاصة في المنتخب السعودي يقع بها كل من الصين واليابان واستراليا والسعودية وفيتنام وعمان، كما تم تحديد مواعيد كافة المباريات وترتيبها أيضا بالنسبة للمجموعة الثانية الخاصة المنتخب السعودي وكذلك كافة المجموعات ايضا.
جدول مباريات منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 – الدور الثالث
|
المباراة القادمة
|
موعد المباراة
|الملعب
|السعودية – فيتنام
|الخميس 2 سبتمبر 2021
|مرسول بارك
|عمان – السعودية
|الثلاثاء 7 سبتمبر 2021
|مجمع السلطان قابوس
|السعودية – اليابان
|الخميس 7 أكتوبر 2021
|مرسول بارك
|السعودية – الصين
|الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
|مرسول بارك
|أستراليا – السعودية
|الخميس 11 نوفمبر 2021
|لم يحدد بعد
|فيتنام – السعودية
|الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
|ماي دينه الوطني
|
السعودية – عمان
|الخميس 27 يناير 2022
|مرسول بارك
|
اليابان – السعودية
|
الثلاثاء 1 فبراير 2022
|لم يحدد بعد
|الصين – السعودية
|الخميس 24 مارس 2022
|بكين الوطني
|السعودية – أستراليا
|الثلاثاء 29 مارس 2022
|مرسول بارك
مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم
تم تحديد الجدول الخاص بمباريات المنتخب السعودي في تصفيات بطولة كاس العالم 2022، من المقرر أن يقود المنتخب السعودي أولى مبارياته يوم الثاني من شهر سبتمبر أمام منتخب فيتنام، وفي الشهر نفسه في يوم السابع عشر من شهر سبتمبر سوف يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب عمان على أرض في مباراة قوية، وفي السابع من شهر أكتوبر يستضيف المنتخب السعودي منتخب اليمن ومن ثم يستضيف المنتخب الصيني أيضا على ارضه في يوم 12 من شهر أكتوبر، ما في المباراة الاخيرة من الدور الأول تصفيات كأس العالم 2020 يحل المنتخب السعودي ضيفا على منتخب استراليا في يوم 11 من نوفمبر.
ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022
|المجموعة الرابعة
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|نقاط
|1
|السعودية
|8
|6
|2
|0
|20
|2
|أوزبكستان
|8
|5
|0
|3
|15
|3
|فلسطين
|8
|3
|1
|4
|10
|4
|سنغافورة
|8
|2
|1
|5
|7
|5
|اليمن
|8
|1
|2
|5
|5
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