موعد مباراة شبيبة القبائل والرجاء الرياضي القادمة 10\07\2021 والقنوات الناقلة نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة شبيبة القبائل والرجاء الرياضي، حيث يفتتح استاد الصداقة أبوابه لإقامة لقاء نهائي كأس الكونفدرالية، وذلك يوم السبت القادم الموافق 10\07\2021، في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، يسعى كل فريق نحو التتويج باللقب الأفريقي الغالي، خاض فريق شبيبة القبائل مواجهات صعبة حتى وصل إلى المباراة النهائية، وقدم عروض قوية ومقنعة مما جعل بعض خبراء الساحرة المستديرة في ترشيح شبيبة القبائل لحمل لقب كأس الكونفدرالية، لكنها سوف تكون مباراة صعبة لأنها أمام منافس قوي هذه المرة، منافس اعتاد على التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، لذلك لا أحد يستطيع التكهن بما سوف تسفر عنه المباراة، وذلك لتقارب مستوى الفريقين ولرغبة الفريقين القوية في حمل كأس البطولة الغالية.

موعد مباراة شبيبة القبائل والرجاء في نهائي الكونفدرالية

يفتتح استاد الصداقة ذراعيه لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية، وتنطلق صافرة بداية المباراة غداً السبت الموافق 10\08\2021، حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وفلسطين والأردن والكويت والبحرين وقطر.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

نهائي الكونفدرالية أرقام وإحصائيات

تأهل شبيبة القبائل إلى المباراة النهائية، بعد أن استطاع التغلب على القطن الكاميروني في نصف نهائي البطولة.

استطاع نادي الرجاء الرياضي حجز بطاقة نهائي كأس الكونفدرالية، بعد أن أقصى بيراميدز من نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح، في مباراة شهدت إثارة كبيرة.

توج شبيبة القبائل بلقب كأس الكونفدرالية من قبل في ثلاثة مناسبات متتالية ويسعى للبطولة الرابعة في تاريخ النادي.

بينما توج الرجاء الرياضي المغربي باللقب قبل ذلك في مناسبتين ويسعى للبطولة الثالثة.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت القطرية، حيث أنه تمتلك الحقوق الحصرية لنقل بطولة كأس الكونفدرالية، لذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports 5 Max.

beIN Sports 6 Max.

وسوف يعلق على المباراة “عصام شوالي”.

بطاقة مباراة شبيبة القبائل ضد الرجاء الرياضي