اعلن نادي اهلي بنغازي الليبي عن تعيين التونسي انيس بوجلبان كمدرب مؤقت لفريق اكابر كرة القدم خلفا للصربي ديجان ارسوف وذلك الى غاية التحاق المدرب الجديد.
وجاء عبر الصفحة الرسمية للفريق الليبي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "بعد اجتماع مجلس الادارة مع ادارة كرة القدم، تقرر تكليف الكابتن انيس بوجلبان للاشراف على الفريق في المباراة القادمة الى حين وصول المدرب الجديد الى مدينة بنغازي علماً بان المدرب الجديد سيباشر مهامه بقيادة الفريق ابتداءً من مباراة نجوم اجدابي".
وتعرض اهلي بنغازي يوم الخميس لخسارته الاولى هذا الموسم بتعثره امام فريق الاخضر 2-1 ضمن الجولة السابعة عشرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الدرجة الممتازة الليبية لكرة القدم. ويتصدر اهلي بنغازي ترتيب مجموعته برصيد 44 نقطة.
وكان انيس بوجلبان (43 عاما) اشرف خلال الموسم الماضي على النادي الصفاقسي قبل ان تتم اقالته بسبب سوء النتائج. كما تولى سابقا تدريب نادي كرة القدم بالحمامات واتحاد بنقردان.
وات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنيس بوجلبان مدربا مؤقتا لاهلي بنغازي الليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.