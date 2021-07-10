فـي دورة ويمبلدون: ديوكوفيتش وبيريتيني إلى النهائي فـي مواجهة من أجل التاريخ

في الرياضة 10 يوليو,2021

■■ لندن ــ أ.ف.ب: سيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإيطالي ماتيو بيريتيني على موعد مع التاريخ اليوم الأحد بعد تأهلهما الى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، إذ سيكون الأول أمام فرصة معادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب الكبرى والثاني ليصبح ثاني إيطالي فقط يتوج بلقب كبير.■■

وكانت البطاقة الأولى الى النهائي من نصيب بيريتيني بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش 6-3 و6-صفر و6-7 (3-7) و6-4، ليصبح أول إيطالي يخوض مباراة اللقب في البطولة الإنكليزية.

ولحق به ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً وحامل اللقب من 2019 نتيجة إلغاء نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، بفوزه الشاق على الكندي دنيس شابوفالوف 7-6 (7-3) و7-5 و7-5 في ساعتين و44 دقيقة، ليبلغ نهائي البطولة الإنجليزية للمرة الثالثة توالياً والسابعة في مسيرته.

ويأمل الصربي أن يخرج منتصراً من النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته، ليتوج بطلاً في ملاعب عموم انجلترا للمرة السادسة.

وبعدما بات الشهر الماضي نتيجة تتويجه في رولان جاروس أول لاعب في عصر الاحتراف يفوز بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل والثالث في تاريخ الجراند سلام في عصرَي الهواة والاحتراف (اعتباراً من 1968) بعد الأستراليين رود لايفر (بين 1962 و1969) وروي إيمرسون (بين 1961 و1967)، يأمل ديوكوفيتش الأحد أن يتوج بلقبه الكبير العشرين ليعادل الرقم القياسي الذي يتشاركه غريماه الإسباني رفايل نادال الذي غاب عن البطولة، والسويسري روجيه فيدرر الذي ودعها من ربع النهائي.

- “بطولات الجراند سلام هي كل شيء” -وشدد الصربي البالغ 34 عاماً أن “في هذه المرحلة من مسيرتي، بطولات الغراند سلام هي كل شيء، هي المسابقات الاهم في رياضتنا وأنا سعيد بصناعة التاريخ في الرياضة التي احب… كلما اسمع ان هناك رقماً قياسياً، هذا يحفزني وفي الوقت ذاته اركز على الفوز بكل مباراة”.

ويسعى ديوكوفيتش لتحقيق الجراند سلام الذهبي، أي الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في سنة واحدة اضافة الى الميدالية الذهبية في الالعاب الاولمبية في طوكيو، لكن عليه الحذر من بيريتيني الذي خسر أمام الصربي الشهر الماضي في ربع نهائي رولان غاروس وعام 2019 في دور المجموعات لبطولة الماسترز الختامية.

وعانى ديوكوفيتش السبت في مواجهة شابوفالوف الذي لم يسبق له أن ذهب أبعد من ربع النهائي في الجراند سلام وأبعد من الدور الثاني في ويمبلدون، ووجد بابن الـ22 عاماً نداً شرساً أجبره على خوض شوط فاصل في المجموعة الأولى والانتظار حتى الشوط الحادي عشر في كل من المجموعتين التاليتين لخلق الفارق بكسر إرسال منافسه الكندي، وإنهاء المباراة في ساعتين و44 دقيقة.

وقال ديوكوفيتش بعد الفوز بعدما غادر شابوفالوف ارض الملعب وعيناه دامعتان وسط تصفيق الجمهور “النتيجة لا تدل على الاداء والمباراة. كان يرسل للمجموعة الاولى، كان اللاعب الافضل في اغلب فترات المجموعة الثانية… أهنأه لكل ما فعله”.

- بيريتيني على موعد مع التاريخ أيضاً -وعلى غرار ديوكوفيتش، سيكون بيريتيني المصنف تاسعاً عالمياً على موعد مع التاريخ الأحد في اليوم الذي يلعب فيه منتخب بلاده لكرة القدم نهائي كأس أوروبا ضد انجلترا على ملعب “ويمبلي” في لندن الذي يبعد قرابة 15 كلم فقط من ملاعب عموم انجلترا.

ويأمل الإيطالي أن يتوج باللقب الغالي قبل التفرغ لمساندة “أتزوري” في بحثه عن لقب أول في كأس أوروبا منذ تتويجه الوحيد عام 1968. ويقام نهائي ويمبلدون في الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، على أن يقام نهائي كأس أوروبا في الساعة الثامنة مساءً، ما يعني أن بيريتيني وديوكوفيتش يحتاجان الى خوض أطول مباراة في تاريخ البطولة الإنكليزية لكي تتعارض مواجهتهما مع نهائي البطولة القارية (أطول نهائي في تاريخ ويمبلدون كان في النسخة الماضية عام 2019 حين احتاج ديوكوفيتش الى 4 ساعات و57 دقيقة للفوز على فيدرر 7-6 (7-5) و1-6 و7-6(7-4) و4-6 و13-12 (7-3). واحتاج المصنف سابعاً في البطولة الى ساعتين و36 دقيقة لتخطي عقبة هوركاش الذي أقصى الأسطورة فيدرر من ربع النهائي. ويأمل بيريتيني الذي كانت أفضل نتائجه سابقاً في الجراند سلام وصوله الى نصف نهائي فلاشينج ميدوز عام 2019، أن يصبح أول إيطالي يتوج بلقب كبير منذ أندريانو باناتا عام 1976 في رولان غاروس، علماً أن الأخير هو الإيطالي الوحيد المتوج حتى الآن بأحد ألقاب الغراند سلام.