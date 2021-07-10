منتخبنا الوطني الأولمبي يقع فـي المجموعة الخامسة بجوار منتخبات الامارات والهند وقيرغيزستان فـي قرعة تصفيات كأس أمم آسيا دون 23 عاما

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

أوقعت قرعة تصفيات كأس آمم آسيا تحت 23 عاما منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم في المجموعة الخامسة بجوار المنتخب الاماراتي “ المستضيف “ والهند وقيرغيزستان التي ستقام خلال الفترة من 23 الى 31 اكتوبر القادم والمؤهلة الى النهائيات التي ستقام في أوزبكستان 2022 في القرعة التصفيات والتي سحبت يوم امس الأول في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة 42 منتخباً وزعت المنتخبات في منطقتين جغرافيتين تضم الأولى 23 منتخباً من الغرب والجنوب والوسط اسيا في حين تتكون الثانية من 19 منتخب من منطقتي الشرق وآسيان يتنافسون على 15 مقعدا المؤهلة الى النهائيات بالاضافة الى منتخب أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة ، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

وسوف يستهل منتخبنا مشواره في التصفيات بلقاء المنتخب الهندي يوم 27 اكتوبر والمباراة الثانية مع منتخب قيرغيزستان يوم 29 من الشهر أما المباراة الثالثة امام المنتخب الاماراتي يوم 31 اكتوبر القادم حيث سيتأهل أول المجموعبة مباشرة الى النهائيات كما سيتم اختيار أفضل خمسة منتخبات حلّت ثانيًا بصورة مباشرة إلى النهائيات التي تقام في أوزبكستان 2022.

من جانب اخر يختتم اليوم الاحد منتخبنا الوطني الاولمبي معسكره الداخلي المقام حاليا في محافظة ظفار حيث اقتصر المعسكر على تطبيق مجموعة من التدريبات البدنية والفنية وزيادة معدل جرعات اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتجربة العناصر الجديدة المختارة لهذا المعسكر، حيث وقع اختيار المدرب الكرواتي الكرواتي داريو باسيتش مدرب المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم على 29 لاعبا وهم زاهر الأغبري وأرشد العلوي و محمد سعيد السيم ونجيب محفوظ وحسين الحداد وسعود الحبسي ويوسف الشيادي وإسلام الهنائي وعيسى الناعبي ويحيى الهديفي والنورس الفارسي و البراء المعولي وقاسم مبارك ويوسف المالي ومحمد البريكي ومحمد العلوي وفهد الهاجري وعوض الشحري وحسين الشحري وهاني القرطوبي وهاني النعيمي وجاسم النوبي ومصعب المعمري وعبدالله البلوشي ووليد المسلمي وعمر السلطي والفرج النوبي وإبراهيم الراجحي .

مجموعات التصفيات

وقد أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً على النحو التالي المجموعة الأولى: سوريا، قطر (الدولة المضيفة)، اليمن، سريلانكا والمجموعة الثانية: إيران، طاجيكستان (الدولة المضيفة)، لبنان، نيبال والمجموعة الثالثة: العراق، البحرين (الدولة المضيفة)، أفغانستان، المالديف والمجموعة الرابعة: السعودية، بنجلادش، الكويت (الدولة المضيفة)، أوزبكستان و المجموعة الخامسة: الإمارات (الدولة المضيفة)، عمان، الهند، قرغيزستان و المجموعة السادسة: الأردن (الدولة المضيفة)، فلسطين، تركمانستان والمجموعة السابعة: أستراليا، الصين، إندونيسيا (الدولة المضيفة)، بروناي والمجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، سنغافورة (الدولة المضيفة)، تيمور الشرقية، الفلبين والمجموعة التاسعة: فيتنام، ميانمار، هونج كونج، الصين تايبيه (الدولة المضيفة) والمجموعة العاشرة: تايلاند، ماليزيا، لاوس، منغوليا (الدولة المضيفة) والمجموعة الحادية عشر: كوريا الشمالية، اليابان، كمبوديا.