بايكر يخطف الأضواء فـي 100 م وفوز متوقع لفارهولم فـي 400 م فـي لقاء موناكو الماسي

موناكو – أ.ف.ب: خالف الأميركي روني بايكر التوقعات وخرج منتصراً من سباق 100 م خلال لقاء موناكو، الجولة السادسة من الدوري الماسي لألعاب القوى التي تشكل الاختبار الأخير قبل خوض غمار أولمبياد طوكيو، فيما حقق النروجي كارستن فارهولم فوزاً متوقعاً في 400 م.

وقبل أسبوعين من ألعاب طوكيو التي كانت مقررة الصيف الماضي لكنها أرجئت بسبب تداعيات فيروس كورونا، خطف بايكر الأضواء في سباق 100 م بعدما سجل 9.91 ثانية، متقدماً على صاحب الرقم القياسي الإفريقي الجديد الجنوب إفريقي أكاني سيمبيني (9.84 ث)، والإيطالي مارسيل جاكوبز (9.99 ث).

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