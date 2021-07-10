السماح بحضور جماهيري جزئي فـي نهائي البرازيل والأرجنتين بكوبا أميركا

أ.ف.ب: أعلنت ريو دي جانيرو، إحدى أكثر المدن البرازيليلة تضررًا من جائحة فيروس كورونا، انها ستسمح بحضور الجماهير في ملعب ماراكانا العريق للمباراة النهائية في كوبا أميركا التي ستجمع منتخب بلادها ضد الارجنتين السبت.

قررت المدينة السماح بدخول 7800 مشجع، أي عشرة في المئة من السعة الاستيعابية للماراكانا البالغة 78 ألفًا.

وستكون بالتالي المباراة الاولى التي ستشهد حضورًا جماهيريًا في البطولة هذا العام. جاء القرار بناءً على بروتوكولات قدمها المنظمون متعلقة “باعتماد إجراءات لحماية صحة المشاركين، عبر استخدام الوسائل المناسبة لمنع العدوى وانتشار كوفيد-19”، وفق ما جاء في إشعار في الجريدة الرسمية الجمعة.

على الراغبين بحضور النهائي ان يظهروا نتيجة سلبية لفحص الكشف عن فيروس كورونا خضعوا له خلال 48 ساعة او اقل. وسيطلب منهم المحافظة على التباعد الاجتماعي داخل الملعب.

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