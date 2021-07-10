منتخب القوى للشباب يختار تركيا لبرنامج الإعداد والتأهيل للمشاركة فـي بطولة العالم

كتب – بدر الزدجالي:

اختار الاتحاد العماني لالعاب القوى تركيا لتكون محطة اعداد وتاهيل لاعبي منتخب الشباب من اجل المشاركة في بطولة العالم للشباب والمقرر اقامتها بكينيا خلال الفترة من 18 الى 25 من شهر أغسطس القادم في مشاركة هامة للمنتخب من اجل التواجد وتمثيل السلطنة في هذا الحدث العالمي رغم صعوبة المنافسة في هذه البطولة.

وكان عدد من لاعبي منتخب الشباب نجحوا من الحصول على بطاقات التأهل الى بطولة العالم من خلال المشاركات الخارجية السابقة ومنهم من لازال يبحث عن ارقام تأهيلية على امل ان تكون تركيا مكانا مناسبا للمنتخب من اجل الحصول على ارقام تاهيلية أخرى للمشاركة في بطولة العالم.

وتوجه قبل يومين العداء حسين الفارسي الى تركيا من اجل إقامة معسكر قبل المشاركة في بطولة العالم بكينيا ويشارك الفارسي في سباق 800 متر وتمكن من الحصول على الرقم التأهيلي للمشاركة في بطولة العالم برقم 1.49 دقيقة وذلك بعد مشاركته في إحدى المسابقات المعتمدة بدولة الكويت. وسوف يتوجه كذلك الرامي مبين الكندي إلى تركيا لإقامة معسكر مع مدربه سعيد الحارثي من اجل الحصول على رقم تأهيلي للمشاركة في بطولة العالم، حيث يشارك الكندي في مسابقة رمي المطرقة وهو أحد الوجوه الشابة التي يعول عليها الكثير في هذه المسابقة وسبق وان حقق ارقاما جيدة.