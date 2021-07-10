نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم السبورت 2021 القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة وموعدها بعد التعديل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية المصرية المجانية أهم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومصر المقاصة اليوم الأحد الموافق 11 يوليو ضمن منافسات ومباريات الدوري المصري الممتاز، كما نعرض لكم تفاصيل متي مباراة الأهلي بعد تعديل موعد المباراة حتي لا يتعارض مع نهائي اليورو، كما نعرض لكم جدول ترتيب ال\وري المصري الممتاز في هذه المقالة ولا ننسي اسماء المعلقين للمباراة المرتقبة المؤجلة للمارد الأحمر.

تردد قناة اون تايم سبورت

يمكنكم تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت ON TIME Sport الرياضية المصرية بشكل مجاني بالكامل عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث أن القناة متوفرة علي قمر نايل سات حتي يسهل تنزيلها ومتابعتها في العديد من الدول العربية والافريقية، وقد قامت قناة اون تايم سبورت الرياضية المصرية ببث جميع مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والمواسم السابقة، وكانت القناة تسمي قديما بإسم قناة اون سبورت الرياضية ON Sport.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاصة

تقوم قناة اون تايم سبورت الرياضية ببث مباراة الأهلي والمقاصة مجانا، وتعتبر هي القناة الرسمية والوحيدة لبث اللقاء، والجدير بالذكر أن قناة اون تايم سبورت الرياضية تقوم بتعيين أفضل المعلقيين الرياضيين علي مباريات الدوري المصري الممتاز، كما تقوم ببث العديد من البرامج الرياضية التي يعشقها متابعوا الساحرة المستديرة المصرية وعشان الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة

تم تعديل موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة حتي يتمكن المشاهدون من مشاهدة مباراة نهائي اليورو في الساعة التاسعة مساء بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا، وأصيح موعد مباراة الأأهلي اليوم في تمام الساعة:

5:00 مساءً بتوقيت غرينيتش.

6:00 مساءً بتوقيت دول المعرب العربي.

7:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

8:00 مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.

9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان.

الدوري المصري الممتاز

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يشعر بالثقة والرغبة في الفوز بعد انتصاره الأخير علي نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في آخر مبارياته بالدوري المصري ليحصد بها 3 نقاط ويصعد إلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، ويملك الأهلي صاحب المركز الثاني رصيد 48 نقطة حصدهم من خلال خوضه 22 مباراة.

وفي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري يتصدر الزمالك الأبيض برصيد 61 نقطة حصدهم من خلال لعب 27 مباراة، وعلي الجانب الآخر فإن نادي مصر المقاصة يقبع في المركز الثالث برصيد 37 نقطة حصدهم من خلال لعب 28 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 27 18 7 2 7 18:48 30 61 2 الأهلي 22 14 6 2 12 16:43 27 48 3 المصري البورسعيدي 28 11 10 7 6 29:37 8 43 4 الاتحاد السكندري 28 11 8 9 6 32:33 1 41 5 سموحة 28 8 16 4 6 37:43 6 40 6 إنبي 28 9 11 8 6 30:31 1 38 7 بيراميدز 25 8 13 4 9 31:36 5 37 8 مصر المقاصة 27 10 7 10 7 33:28 -5 37 9 طلائع الجيش 28 10 7 11 6 31:37 6 37 10 الجونة 28 8 12 8 6 30:29 -1 36 11 سيراميكا كليوباترا 27 7 12 8 7 35:35 0 33 12 الإسماعيلي 27 9 8 10 7 33:35 2 32 (-3) 13 غزل المحلة 27 7 11 9 7 29:22 -7 32 14 المقاولون العرب 27 7 8 12 7 35:27 -8 29 15 البنك الأهلي 26 5 10 11 8 34:27 -7 25 16 أسوان 27 6 7 14 7 45:21 -24 25 17 وادي دجلة 27 4 11 12 7 33:24 -9 23 18 الانتاج الحربي 27 3 10 14 7 50:25 -25 19

الأهلي ضد المقاصة

وقد كان فوز المارد الأحمر الأخير امام المقاولين العرب قد اعطي دفعة معنوية قوية للأهلي قبل مواجهة اليوم امام المقاصة، والتي تعتبر آخر مباريات الأهلي قبل التوجه إلي المغرب لمواجهة كايزر تشيفز ضمن منافسات ومباريات نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وقد أكد الموسيماني رفضه التام لفكرة إراحة اللاعبين الاساسيين قبل مواجهة مصر المقاصة اليوم الأحد، بسبب رغبته في نقليص الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يتمني أن يكون النادي الأهلي المصري هو المتصدر بعد خوضه للمباريات المؤجلة بالدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي امام المقاصة

حراسة المرمى: على لطفى في حالة الشفاء من الإصابة الدفاع: أكرم توفيق- بدر بانون- أيمن أشرف- على معلول الوسط: عمرو السولية- حمدي فتحي- محمد مجدي قفشة الهجوم: طاهر محمد طاهر- محمد شريف- حسين الشحات

ON Time Sport

تقوم قناة اون تايم سبورت في تمام الساعة الخامسة بعرض مباراة الأهلي والمقاصة بتعليق أحد معلقي القناة المتميزين والذي سنذكره في السطور القليلة القادمة، كما تقوم قناة اون تايم سبورت الرياضية المجانية المصرية بعرض استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة لتقييم آداء اللاعبين ومناقضة العديد من الاخبار والقضايا الرياضية التي تهم عشاق الساحرة المستديرة من جميع انحاء الوطن العربي وشمال افريقيا.

تردد قناة اون تايم سبورتس

القمر الصناعي تردد قناة on time sports الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11861 افقي 27500 5/6

والجدير بالذكر أن قناة اون تايم سبورت الرياضية تعمل بنظام الشاشة الفائقة فتأكد من أن جهاز استقبالك يدعم خاصية الـ HD حتي تتمكن من تنزيل ومشاهدة قناة on time sport الرياضية المصرية المجانية، كما أن القناة تقوم بعرض المحتوي الرياضي علي مدار 24 ساعة دور توقف أو تشفير

معلق مباراة الاهلي

قامت قنوات اون تايم سبورت بالإعلان عن اسم معلق مباراة الأهلي والمقاصة المؤجلة من الاسبوع الثامن عشر ليكون هو المعلق الشهير ايمن الكاشف.