نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة الأرجنتين والبرازيل اليوم نهائي كوبا أمريكا 2021.. دي ماريا يُسجل هدف أول للتانجو في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة الأرجنتين والبرازيل نهائي كوبا أمريكا 2021 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم ورصد كل ما يخص لقاء نهائي كوبا امريكا 2021 بين منتخبي البرازيل والأرجنتين اليوم الأحد الموافق 11-7-2021 على ملعب منتخب التانجو بقيادة ليونيل ميسي في واحدة من المباريات الكبيرة بين العملاقين والتي ستشهد الكثير من المتعة والإثارة، ونستعرض عليكم أدناه تغطية مستمرة لحظة بلحظة بخصوص ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل الشوط الأول والثاني اليوم في نهائي كوبا أمريكا 2021.

ملخص نتيجة الأرجنتين والبرازيل اليوم

ملخص أهداف الأرجنتين والبرازيل اليوم نهائي كوبا أمريكا 2021 ، هو محض اهتمام جميع محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم، وكان منتخب التانجو الأرجنتين قد تأهل لمباراة نهائي كوبا أمريكا ليصطدم بمنتخب السامبا البرازيل بعدما حقق الفوز على المنتخب الكولومبي بعد أن ذهبت المباراة إلى ركلات الترجيح وانتهت المباراة بفوز رفاق ميسي بنتيجة 3 – 2 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ونتابع معكم الآن ملخص نتيجة أهداف الأرجنتين والبرازيل اليوم بث مباشر في نهائي كوبا أمريكا 2021.

أهداف الأرجنتين والبرازيل الآن

الأرجنتين دي ماريا دقيقة 22 البرازيل 0

نتيجة أهداف مباراة الأرجنتين والبرازيل الشوط الأول

انطلقت مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 الأرجنتين والبرازيل في تمام الساعة الثانية صباحاً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت المملكة السعودية، ومع مرور خمسة عشر دقيقة من زمن نهائي كوبا أمريكا، ما زال التعادل السلبي قائم بين المنتخبين، وعند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول أتى أن اللاعب الكبير والنجم المتألق أنخيل دي ماريا لاعب منتخب التانجو من بعيد ويحصل على كرة عرضية ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويصنع فردية رائعة ويسدد الكرة من فوق حارس مرمى البرازيل ويضع الكرة في الشباك ليكون هدف التقدم لصالح منتخب بلاده وتكون نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل الشوط الأول 1-0 لصالح الأرجنتين.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للشوط الأول، يُعلن حكم المباراة انتهاء الشوط الأول من المباراة المقامة حالياً على ملعب منتخب التانجو، ليحتفظ منتخب الأرجنتين بهدف أنخيل دي ماريا الذي سجله عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 للأرجنتين، تابعوا معنا ومتابعة مستمرة فيما يخص ملخص نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل الشوط الثاني.