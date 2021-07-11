بارتي تحقق حلمها بإحراز اللقب الكبير الثاني في مسيرتها ببطولة ويمبلدون

في الرياضة 11 يوليو,2021

لندن – أ.ف.ب:

حققت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً حلمها بتتويجها بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا الثالثة عشرة 6-3 و6-7 (4/7) و6-3 في المباراة النهائية. وهذا اللقب هو الثاني للأسترالية البالغة 25 عاماً في بطولات الغراند سلام، بعدما أحرزت في العام 2019 لقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، ما أتاح لها التربع على عرش التصنيف العالمي مذاك الحين. وباتت بارتي أيضاً أول أسترالية تفوز ببطولة ويمبلدون منذ إيفون غولاغونغ عام 1980، ورابع لاعبة تحقق الثنائية في ويمبلدون بعدما سبق وأحرزت لقب فئة الناشئات عام 2011.

وقبل 50 عاماً، فازت إيفون غولاغونغ كاولي ببطولة ويمبلدون. وتكريماً لها، ارتدت بارتي خلال المباراة النهائية زياً مستوحى من الفستان الذي ارتدته مواطنتها في العام 1971. وقالت بارتي: “إنه إنجاز لا يصدق، لقد استغرقت وقتًا طويلاً لأستوعب ما حدث، وأجرؤ على أن أحلم بالفوز باللقب وأقوله”، مضيفة “لم أنم كثيرًا الليلة الماضية، كنت أفكر في كل الاحتمالات، وكيف سأدخل المباراة اليوم”.

وتابعت “أتمنى أن أكون جعلت إيفون فخورة اليوم”. وكانت هذه أول مرة تحسم فيها المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للسيدات بثلاث مجموعات منذ 2012 عندما تغلبت الأميركية سيرينا وليامس على البولندية أنييسكا رادفانسكا.

كما باتت بارتي أول لاعبة مصنفة أولى تحرز لقب البطولة منذ سيرينا عام 2016.

ولم يسبق للأسترالية أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في البطولة الإنكليزية مشاركاتها الأربع السابقة، علما أن مشاركتها الخامسة جاءت بعد مشاركة مخيبة في رولان غاروس حيث اضطرت للانسحاب في الدور الثاني بسبب الإصابة.

وضربت بارتي بقوة في المجموعة الأولى وتقدمت 4-صفر، قبل أن تحسمها 6-3. وواجهت بارتي مقاومة كبيرة في المجموعة الثانية من بليشكوفا التي استغلت الاخطاء التي ارتكبتها الاسترالية خصوصا في الارسال ففرضت التعادل حتى الشوط العاشر، لكن بارتي تقدمت 6-5 وحصلت على فرصة حسم المباراة والارسال بحوزتها لكن بليشكوفا فرضت التعادل مجددا وبالتالي شوطا فاصلا حسمته في صالحها 7-4. واستعادت بارتي توازنها في المجموعة الثالثة الحاسمة وكسرت إرسال بليشكوفا في الشوط الثاني لتتقدم 2-صفر حتى حسمتها في صالحها 6-3.

وعلقت بارتي على أدائها في المجموعة الثالثة قائلة “عادت بليشكوفا بقوة في المجموعة الثانية، وقلت في نفسي يجب أن أواصل الكفاح واعتقد ان هذا كان الاهم، ونجحت في حسم الأمور مبكرا”. وأردفت قائلة “كانت مباراة استثنائية منذ البداية وكان يتعين علي ان اقدم كل ما في وسعي وانا فخورة بما قدمته حتى الان”.

وانهمرت دموع بارتي عقب كسبها نقطة المباراة وانطلقت بسرعة نحو المدرجات وتسلقتها حتى وصلت إلى فريقها التدريبي على غرار ما فعل مواطنها بات كاش عندما فاز بلقب بطولة ويمبلدون للرجال في عام 1987.