اتحاد القدم يكشف عن أنشطته وبرامجه للموسم الجديد

كتبت ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية: يكشف الاتحاد العماني لكرة القدم صباح اليوم الستار عن أهم الانشطة والبرامج الخاصة بالاتحاد العماني لكرة القدم خلال المرحلة القادمة وذلك بقاعة المؤتمرات باستاد السيب وبحضور عدد من المختصين في الاتحاد، وسيتم عرض كل ما يهم المنتخبات الوطنية واللجان الفنية وكذلك الرابطة الى جانب حضور إعلاميين من مختلف الوسائل، حيث سيتم طرح الخطة البرامجية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة واهمها المنتخبين الاول والأولمبي بالاضافة الى بقية المنتخبات .

كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن شكل الدوري العام في السلطنة والموعد المحدد لانطلاقة الدوريات المحلية في السلطنة وبقية المسابقات بما يتوافق مع الظروف العامة حيث من المتوقع ان يتم خلال مؤتمر اليوم إعلان تاريخ محدد لانطلاقة الدوري العام ودوريات المراحل السنية بالإضافة إلى التطرق بما وصل اليه اللجان الفنية بالموعد المحدد في انطلاقة منافسات الكأس الغالية وغيرها من الامور الفنية والادارية واللوجستية الأخرى .

ومن المتوقع أن يكون هناك خلال المؤتمر مساحة واسعة للشرح والتفصيل حول آلية الاستعدادات التي وصل إليها المنتخب الوطني الاول والمنتخب الأولمبي نظرا للاستحقاقات القريبة الاسيوية والعربية .

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