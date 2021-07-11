منتخبنا الوطني للقدم الشاطئية يستهل مشواره في بطولة أوكرانيا الدولية بملاقاة نظيره الإماراتي استعدادا لمونديال روسيا

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في بطولة اوكرانيا الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية التي تقام خلال الفترة من 21 الى 26 يوليو الجاري بملاقاة شقيقه المنتخب الاماراتي يوم الجمعة 23 يوليو الجاري، حيث تشهد البطولة الدولية مشاركة منتخبات السلطنة والامارات وتركيا واوكرانيا المستضيفة وتأتي في اطار استعدادات المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الـ 11 التي تستضيفها روسيا في الفترة من 19 إلى 29 اغسطس القادم .

وسوف تكون المباراة الثانية لمنتخبنا بمواجهة المنتخب الاوكراني يوم السبت 24 يوليو الجاري ويختتم منتخبنا مشواره بملاقاة المنتخب التركي يوم الاحد 25 يوليو الحالي وتعد بطولة اوكرانيا احدى المحطات الهامة لمنتخبنا في رحلة اعداده للمشاركة في المونديال الروسي بالمجموعة الرابعة التي ضمت بجواره منتخبات البرتغال والسنغال والارجواي وعقب نهاية بطولة اوكرانيا، سوف يدخل منتخبنا معسكرا خارجيا بروسيا قبل المشاركة في المونديال يلعب فيه عدة مباريات ودية حتى يكون المنتخب في اتم الجاهزية للمونديال والذي يشارك فيه للمرة الرابعة بتاريخه حيث يطمح في هذه المشاركة الظهور بمستوى مشرف ومغاير عن الذي ظهر به في المشاركات الثلاث السابقة .

من جانب اخر يواصل منتخبنا تدريباته اليومية في معسكره الداخلي والذي يستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر يركز فيه الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي على زيادة الحصص التدريبية في الجانب البدني وتطبيق كذلك العديد من الخطط الفنية والتكتيكية خاصة بعدما عرف فرق مجموعته بالمونديال وعرف اسلوب وطريق لعبها كونه سبق وان لعب معها عدة مباريات ودية ورسمية واستطاع تكوين عنها فكرة ستساهم في وضع الخطط المناسبة لكل منتخب وينتظم حاليا في المعسكر الداخلي لمنتخبنا 13 لاعبا وهم : خالد بن خميس العريمي و يحيى بن مبيوع العريمي و منذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي و جلال بن خميس السناني و عبدالله بن مسعود الصوطي و نوح بن سالم الزدجالي وامجد بن عبدالله الحمداني ويونس بن خميس العويسي و عيد بن عبدالله الفارسي و حمود بن ناصر الطوقي و سعيد بن علي الفارسي وسالم بن محمد العريمي.