تتويج الرجاء المغربي بطلا لكأس الاتحاد الإفريقي

تتويج الرجاء المغربي بطلا لكأس الاتحاد الإفريقيتوج نادي الرجاء المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" بفوزه على منافسه شبيبة القبائل الجزائري (2-1) في المباراة النهائية، التي جمعتهما الليلة الماضية.وبحسب وكالة أنباء "رويترز" لم يمهل اللاعب المغربي سفيان رحيمي فريق شبيبة القبائل سوى 5 دقائق فقط، قبل أن يهز شباكه.

وأضاف المهاجم الكونغولي، بين مالانغو، الهدف الثاني للفريق المغربي بحلول الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وقلص المهاجم الجزائري النتيجة في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني للقاء.

وتمكن الفريق المغربي من الحفاظ على تقدمه بـ10 لاعبين، بعد تعرض لاعب خط وسطه عمر العرجون للطرد عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الصداقة" في كوتونوي البنينية.

وتوج الرجاء الرياضي بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه في مناسبتين سابقتين، عام 2003 (النظام القديم)، وفي 2018 على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

في حين حقق شبيبة القبائل اللقب في 3 مناسبات متتالية أعوام (2000، و2001، و2002)، وجميعها بالنظام القديم.

ويذكر أن الفريق المغربي تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على بيراميدز المصري بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتيهما في الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.. بينما بلغ النادي الجزائري النهائي، بعد اكتساحه كوتون سبورت الكاميروني (5-1)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

