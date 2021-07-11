نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 إنجلترا وإيطاليا الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع وإياكم أحداث مباراة نهائي أمم أوروبا يورو 2020 والتي ستجمع بين المنتخبين الإنجليزي والإيطالي في مباراة هامة ومرتقبة ستقام بينهما على لقب ينتظره عشاق كلا المنتخبين، وتتجه أنظار الملايين من جماهير كرة القدم حول العالم إلى ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، حيث ستقام مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي أمم أوروبا يورو 2020 في مباراة هي الأهم لكافة جماهير كرة القدم في هذه الفترة.

ويأمل جماهير المنتخب الإنجليزي في هذه الليلة أن يحقق منتخب بلادهم لقب بطولة يورو 2020 للمرة الأولى في تاريخ منتخب الأسود الثلاث، واستطاع المنتخب الإنجليزي بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس اليورو 2020 بعد أن فاز على منتخب الدنمارك بهدفين لهدف في مبارة استمرت لشوطين إضافيين.

ويمتلك المنتخب الإنجليزي أفضلية الفوز بلقب اليورو هذه الليلة بسبب عاملي الأرض والجمهور، حيث من المتوقع أن تشهد مباراة اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً من قبل جماهير منتخب إنجلترا.

أما المنتخب الإيطالي فيأملون في تحقيق البطولة الثانية من كأس اليورو 2020 حيث تمكن المنتخب الإيطالي من التتويج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لمرة واحدة من قبل، وكانت في عام 1968 عندما فاز المنتخب الإيطالي على منتخب يوغوسلافيا.

وكان المنتخب الإيطالي قد تمكن من إقصاء منتخب إسبانيا في مباراة نصف نهائي يورو 2020 بعد أن فاز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

موعد مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020 إنجلترا وإيطاليا

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 يبن إنجلترا وإيطاليا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020

ومن أجل متابعة أحداث مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020 بين إنجلترا وإيطاليا فسيتم إذاعة مباراة نهائي كأس اليورو على الهواء مباشرة وباللغة العربية من خلال شاشة قناة bein SPORTS Max1، وقناة bein SPORTS Max2 على أن يتولى مهمة التعليق والوصف التفصيلي على أحداث هذه المباراة المعلق حفيظ دراجي.

كما أن المباراة ستكون منقولة بتقنية 4K من خلال شاشة قناة bein 4k والتي ستنقل مباراة نهائي كأس أمم أوروبا 2020 بين المنتخب الإيطالي والإنجليزي، بالإضافة إلى أن التعليق سيكون باللغة العربية بصوت حفيظ دراجي.