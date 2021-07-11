نتيجة نهائي ويمبلدون ديوكوفيتش يسحق بيرتيني ويعتلي عرش فيدرر ونادال

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عمر شويل - جدة حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش فوزا غاليا في نهائي بطولة ويمبلدون، على منافسه ماتيو بيرتيني.

بدأ نوفاك المباراة بمستوى أقل من المنتظر، حيث خسر أول المجموعات بعد التعادل 6-6.

ولجأ النجمان إلى الشوط الفاصل، ليفوز بيرتيني بالمجموعة الأولى، ويحقق المفاجأة.

نتيجة نهائي ويمبلدون نوفاك وبيرتيني

في المجموعة الثانية، عاد ديوكوفيتش إلى سابق عهده، وتمكن من الفوز بالمجموعة 6-4، بعد كسر إرسال خصمه.

واتجه ديوكوفيتش بالآداء نفسه في المجموعة الثالثة، حيث كسر إرسال خصمه أيضا وفاز بنتيجة 6-4

أما مجموعة الحسم، فقد سيطر عليها نوفاك بشكل كبير، وكسر إرسالين لخصمه ليفوز 6-3، وينهي المباراة بنتيجة 3-1.

أرقام تاريخية لديوكوفيتش بعد نهائي ويمبلدون

وفاز ديوكوفيتش في وقت سابق هذا العام ببطولة أستراليا المفتوحة وبطولة رولان جاروس.

ويحتاج نوفاك لزيادة حصته التاريخية من الألقاب، خلال مشاركته المقبلة في الأولمبياد، ثم بطولة أمريكا المفتوحة بنهاية العام.

ويتصدر ديوكوفيتش تصنيف لاعبي التنس على مستوى العالم، لأطول فترة ممتدة في التاريخ.

ويعد الصربي هو اللاعب الأول منذ عام 1969 يفوز بـ3 بطولات مختلفة في جراند سلام، كما أنه اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز بـ3 بطولات كبرى على ملاعب مختلفة في عام واحد.

ديوكوفيتش يعتلي عرش نادال وفيدرر

عادل نوفاك بهذا الإنجاز، رقم روجر فيدرر ورافائيل نادال، الأكثر تتويجا في تاريخ البطولات الكبرى بـ20 لقبا.

ولم يخسر ديوكوفيتش أي مباراة نهائية آخر 5 سنوات ببطولات الجراند سلام، باستثناء الخسارة أمام نادال في نهائي رولان جاروس 2020.\

يسعى نوفاك لإتمام رباعية الجراند سلام بلقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

وفاز ديوكوفيتش على دانييل ميدفيديف وستيفانوس تيتيباس في نهائيي بطولتي الجراند سلام هذا العام.

ويعد هذا اللقب هو السادس في بطولة ويمبلدون للصربي، حيث لا يتفوق عليه سوى فيدرر بـ12 لقبا.