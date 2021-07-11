نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي اليورو ملخص مباراة إنجلترا وإيطاليا لحظة بلحظة والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم ملخص مباراة إنجلترا وإيطاليا لحظة بلحظة في نهائي اليورو اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وتقدمت إنجلترا على إيطاليا بهدف نظيف في الشوط الأول بنهائي بطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

ملخص مباراة إنجلترا وإيطاليا (الشوط الأول)

لوك شاو يتقدم لإنجلترا بتصويبة قوية في مرمى دوناردوما بالدقيقة الثانية.

إنسيني أضاع هدفا لإيطاليا من ركلة حرة مباشرة فوق العارضة في الدقيقة السادسة.

طوال العشر دقائق التالية، انكمش منتخب إيطاليا ولم يشكل أي خطورة على نظيره الإنجليزي.

في الدقيقة 23 تعرض نجم الوسط جورجينو لإصابة كبيرة، ما أرعب الطليان كثيرا.

قاد هاري كين هجمة مرتدة لإيطاليا في الدقيقة 29، لكنه تباطأ في استغلالها أمام الدفاعات الإيطالية.

سيطر المنتخب الإيطالي على اللعب لمدة 5 دقائق، حاصر خلالها الدفاعات الإنجليزية حتى الدقيقة 35.

في الدقيقة 36، قام كييزا بمجهود فردي مميز، قبل أن يصوب صاروخية ابتعدت قليلا عن مرمى حارس إنجلترا بيكفورد.

بالدقيقة 44، حاول الإنجليز مباغتة إيطاليا بهجمة مرتدة، لكن رحيم سترلينج فشل في الوصول للكرة.

استمر الطليان في محاصرة الإنجليز طوال الدقائق المتبقية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ووجه إيموبيلي تصويبة قوية في الدقيقة 45+1، لكنها اصطدمت بالمدافعين، لترتد إلى فيراتي الذي صوبها ضعيفة في يد الحارس.

واصل الطليان الضغط دون أي خطورة على مرمى بيكفورد، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بهدف نظيف.

ملخص نهائي اليورو (الشوط الثاني)

يترقب مئات الملايين موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، حيث نعرض لكم القنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى النهائي بسيناريو مثير بعد الفوز على الدنمارك 2-1 في الوقت الإضافي، بمواجهة نصف النهائي.

فيما وصل إيطاليا النهائي بعد الفوز الصعب بركلات الترجيح أمام إسبانيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

نتيجة نهائي يورو 2020

يطلق الحكم الهولندي بيورن كويبرز صافرة بداية مباراة إنجلترا وهولندا مساء غد الأحد على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يحضر المباراة النهائية نحو 60 ألف متفرج، غالبيتهم من الإنجليز، نظرا لإقامة المباراة على أراضيهم.

وسوف تنطلق المباراة، التي تبث حول العالم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لنهائي اليورو

هناك العديد من القنوات التي سوف تبث مباراة نهائي اليورو في شتى أنحاء العالم، على رأسها قنوات بي إن سبورتس في عالمنا العربي.

المباراة إنجلترا ضد إيطاليا البطولة نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الموعد والتوقيت العاشرة مساء غد الأحد بتوقيت السعودية – التاسعة بتوقيت مصر الملعب استاد ويمبلي في لندن القنوات الناقلة بي إن سبورتس

كما تبث قنوات أخرى المباراة الأهم، التي يقدمها للمستمع العربي المعلق حفيظ دراجي، وهي كما يلي:

RTE Two

CT Sport YLE TV 2

1TV Georgia

NPO 1

Sport TV1

STV HD (scotland)

Potugal Sky Sport

Uno Italia ANT 1 (Greece)

ORF 1 Austria HD

beIN Sports FR HD 1

تشكيل إنجلترا المتوقع لنهائي اليورو

من الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي لم يتأهل إلى نهائي اليورو من قبل، كما لم يحقق أي لقب في تاريخه سوى كأس العالم 1966 على استاد ويمبلي.

وخاض منتخب إنجلترا مواجهة نصف النهائي، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد. الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو. الوسط: كالفين فيليبس – ديكلان رايس – ماسون ماونت. الهجوم: رحيم ستيرلينج – بوكايو ساكا – هارى كين.

تشكيل إيطاليا لنهائي اليورو

وحققت إيطاليا كأس الأمم الأوروبية مرة واحدة في تاريخها عام 1968، ويأمل الآزوري لتكرار الأمر على حساب أصحاب الأرض.

وأوضح موقع وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” أن التشكيل المحتمل لنهائي اليورو، هو:

“دوناروما؛ دي لورنزو، بونوتشي، كيلليني، إيمرسون؛ باريلا، جورجينيو، فيراتي؛ كيزا، إيموبيلي، إنسيني”.