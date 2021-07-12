اتحاد القدم يواصل تنفيذ مبادرة تحصين أفراد المنظومة الكروية

يواصل الاتحاد العماني لكرة القدم بالتعاون مع وزارة الصحة تنفيذ مبادرة تحصين لاعبي الأندية والأجهزة الفنية والإدارية، إذ تستهدف المبادرة التي أطلقها الاتحاد إلى تحصين كل أطراف المنظومة الكروية في السلطنة من سن ثمانية عشر عامًا قبل أكتوبر القادم تمهيدًا لانطلاق الموسم الكروي 2021 – 2022. وخاطب الاتحاد العماني لكرة القدم في وقت سابق وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي قامت بدورها بمخاطبة وزارة الصحة بمضمون مبادرة الاتحاد والتأكيد على أهميتها وسرعة إنجازها قبل انطلاق المسابقات المحلية. وزارة الصحة من جهتها رحبت بمبادرة اتحاد كرة القدم فوضعت خطة معززة ببرنامج زمني لتحصين موظفي الأندية، واللاعبين، والأجهزة الفنية، والإدارية. وتلقى لاعبو منتخبنا الوطني الأولمبي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا – كوفيد-19- ، فيما تطعم أفراد الجهاز الفني والإدارة بالجرعة الثانية،؛ ويأتي ذلك ضمن مساعي اتحاد كرة القدم بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أقصى درجات الرعاية للاعبي المنتخبات الوطنية، وتسهيلاً لإجراءات السفر خارج السلطنة، لإقامة المعسكرات والمشاركات الخارجية، تزامناً مع تطبيق كافة الوسائل الاحترازية في المعسكرات الخارجية التي خضعت لتطبيق بروتوكول طبي صارم أفضى إلى سلبية مسحات اللاعبين والجهازين الفني والإداري بعد العودة للسلطنة.ومن المأمول أن يثمر التعاون المستمر بين الاتحاد العماني لكرة القدم ووزارة الصحة إلى تعزيز آليات التحصين التي وصفت بالسهلة، ودعم المبادرة التي تبدو أولوية لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد ومواجهة انتشار الإصابة بالفيروس باعتبارهم جزءا من مكونات المجتمع العماني. يشار إلى حصول أعداد من المنتمين للأندية على التحصين ومازالت الجهود متواصلة لاستهداف الأعداد المتبقية في ظل توقعات بتحصين الجميع قبل الموعد المشار إليه. وتكللت مساعي الحكومة الرشيدة بالنجاح في توفير كميات كبيرة من اللقاح عالي الجودة، الأمر الذي أشاد به المواطن والمقيم.